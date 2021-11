Juventus-Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 27 novembre alle ore 18.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio, Danilo

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Hateboer, Gosens, Lovato

Juventus-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha ottenuto solo due successi nelle ultime nove sfide, dal 2017 in avanti, contro l’Atalanta in Serie A (6N, 1P), dopo aver vinto 13 partite di campionato consecutive (striscia più lunga di sempre contro una singola avversaria per i bianconeri nel massimo campionato) - contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha avuto una media punti così bassa nel periodo (1.3).

Grazie a 18 successi e sei pareggi la Juventus è imbattuta nelle ultime 24 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A: i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga senza sconfitte casalinghe solamente contro Bari e Verona (entrambe 30).

Considerando le ultime nove giornate di campionato, la Juventus ha conquistato 19 punti in Serie A (6V, 1N, 2P), uno in più dell’Atalanta (18) e meno solo di Milan (22 punti) e Napoli (20 punti) in questo parziale.

La Juventus ha perso due delle prime sei partite casalinghe di Serie A per la prima volta dal 1980/81 e con una sconfitta eguaglierebbe il proprio peggior risultato dopo sette gare interne: tre sconfitte nel 1956/57 e nel 1948/49.

L’Atalanta ha guadagnato 16 punti sui 18 disponibili in trasferta in questo campionato, record per i bergamaschi nelle prime sei gare esterne di Serie A - dopo sette partite i nerazzurri non hanno mai ottenuto più dei 15 punti della stagione 2020/21.

La Juventus ha segnato esattamente la metà (12 vs 24) dei gol realizzati su azione dall’Atalanta in questo campionato: in questa speciale graduatoria la formazione bergamasca è prima, la Juventus 10ª alla pari con Empoli e Spezia.

Tra le prime otto squadre della classifica attuale di questo campionato, Juventus (134) e Atalanta (131) sono quelle che contano meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi, ma anche due delle quattro che contano più attacchi verticali (l’Atalanta prima con 28, la Juve con 23 dietro a Milan e Napoli).

Federico Chiesa ha trovato il gol in tre delle quattro gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta, incluse le ultime due in ordine di tempo: tutti e tre i suoi gol alla formazione bergamasca sono arrivati da fuori area, con il piede destro e nel corso del primo tempo.

Mario Pasalic è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol in questo campionato (nove, grazie a quattro reti e cinque assist), lo stesso identico numero di gol cui hanno partecipato insieme Locatelli (quattro), McKennie (due), Bentancur (due) e Rabiot (uno).

La Juventus è la squadra contro cui Luis Muriel ha giocato più partite (15), più minuti (696) e tentato più conclusioni (21) senza mai riuscire a segnare in Serie A; l’attaccante dell’Atalanta ha segnato contro ogni altra squadra affrontata almeno cinque volte nel massimo campionato.

