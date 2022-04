un punteggio migliore rispetto a quello fatto registrare da Andrea Pirlo 12 mesi fa. Già perché se i bianconeri dovessero anche far registrare un filotto di 5 vittorie nelle ultime 5 giornate, la squadra di Allegri al massimo eguaglierebbe i 78 punti che permisero a Pirlo di acciuffare per i capelli il 4° posto all’ultimo giornata. Il pareggio contro il Bologna ha già certificato un dato di fatto della stagione della Juventus. Qualunque saranno i risultati che emergeranno in questo rush finale, la prima annata dell’Allegri-bis non si chiuderà con. Già perché se i bianconeri dovessero anche far registrare un filotto di 5 vittorie nelle ultime 5 giornate, la squadra di Allegri al massimo eguaglierebbe i 78 punti che permisero a Pirlo di acciuffare per i capelli il 4° posto all’ultimo giornata.

L’allenatore bresciano, alla sua prima esperienza in panchina, riuscì a portarsi a casa anche una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana ma tale rendimento non lo mise al riparò né dalle critiche, né dall’esonero che arrivò a fine stagione.

Andrea Pirlo mostra sorridente la Coppa Italia vinta con la Juventus nella stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Anche Lapo Elkann punge Allegri

Lapo Elkann, fratello del presidente di Exor John e cugino del presidente Andrea Agnelli, che dopo l’1-1 col Bologna non ha nascosto il proprio malcontento twittando un laconico: “Stiamo poco allegri!!! Allegri…”. Dieci mesi dopo invece sul banco degli imputati ci sale proprio il tecnico livornese che – è blindato da un contratto lungo ed estremamente oneroso – ma solo conseguendo un quarto posto e portando a casa la Coppa Italia potrebbe salvare una stagione che finora è assolutamente al di sotto delle aspettative. Se su twitter l’opaca prestazione contro i rossoblù di Mihajlovic ha ridato slancio sui social all’hashtag #AllegriOut, il partito di chi è particolarmente critico nei confronti dell’allenatore toscano, il messaggio criptico che fa più rumore è indubbiamente quello di, fratello del presidente di Exor John e cugino del presidente Andrea Agnelli, che dopo l’1-1 col Bologna non ha nascosto il proprio malcontento twittando un laconico: “”.

Una frecciata in piena regola quella del rampollo della famiglia Agnelli che ha scatenato le reazioni e che fa capire, forse, come ulteriori passi falsi in questo finale di stagione potrebbero essere pericolosi anche per il saldo tecnico livornese.

