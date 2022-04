Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Bologna (qui il REPORT ), valido per la 33ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena all'Allianz Stadium di Torino.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Vlahovic tiene in piedi la Juve al 95': 1-1 col Bologna 3 ORE FA

La moviola Juventus-Bologna

80' SOUMAORO TRAVOLGE MORATA MA E' PUNIZIONE E NON RIGORE - Morata lanciato a tutta velocità verso Skorupski viene prima spintonato, poi contrastato fallosamente da un intervento ruvido e da tergo di Soumaoro che si concretizza in area di rigore. Lo spagnolo e i compagni di squadra chiedono immediatamente la massima punizione ma Sacchi lascia proseguire e l'azione termina con una traversa a porta vuota di Cuadrado. Finita l'azione, Guida al VAR richiama il direttore di gara marchigiano all'onfield review ma, nonostante le immagini lascino pensare che il fallo si concretizzi in area, l'arbitro concede - tra lo stupore generale - la punizione dal limite (punendo il primo fallo di Soumaoro) ed espellendo il centrale del Bologna per fallo che interrompe, una chiara occasione da gol. Decisione che, nonostante i replay, desta un po' di perplessità e lascia comunque qualche dubbio.

81' MEDEL INFEROCITO CON L'ARBITRO, BOLOGNA IN 9 - La decisione dell'arbitro viene presa male soprattutto da Gary Medel che, dapprima si becca un giallo per proteste, e poi subito dopo per altre proteste reiterate viene espulso dal direttore di gara Sacchi. Bologna che si ritrova a giocare l'ultimo scorcio di gara addirittura in 9 uomini.

La squadra arbitrale

Arbitro: SACCHI di Macerata

Assistenti: GALETTO-ZINGARELLI

IV uomo: COSSO

Var: GUIDA di Torre Annunziata

Avar: CECCONI

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Spalletti al giornalista: "Osimhen-Mertens dal 1'? Dammi la tua formazione su..." 2 ORE FA