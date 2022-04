Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kingsley

Juventus-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto in tutte le ultime 11 gare di Serie A giocate contro il Bologna (segnando ben 26 reti nel parziale): la squadra emiliana è quella contro cui i bianconeri hanno la striscia aperta di vittorie più lunga.

La Juventus ha trovato il successo in tutte le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro il Bologna e in tutte le ultime sei ha segnato almeno due reti; in generale nelle ultime 25 gare interne di campionato contro gli emiliani, i bianconeri hanno perso solo una volta, il 26 febbraio 2011 con Delneri in panchina (0-2 firmato dalla doppietta di Marco Di Vaio).

La Juventus è la squadra che ha collezionato più punti (28) nel girone di ritorno di questo campionato e alla pari del Milan (un solo ko) è una delle due che ha perso meno partite, dall’altro lato il Bologna è la formazione che in questa seconda fase di stagione ha raccolto meno punti in trasferta (due).

La Juventus ha una distanza dalla capolista del campionato di sei punti, la minore per i bianconeri di Massimiliano Allegri in questa stagione addirittura dalla seconda giornata (cinque punti in quel caso).

Il Bologna ha collezionato 11 clean sheets in questo campionato: era dalla stagione 2010/11 che non chiudeva così tante partite con la porta inviolata dopo le prime 31 partite giocate; lo scorso anno (2020/21) ne mise a referto cinque in tutto il torneo, la stagione precedente (2019/20) due.

Il Bologna è la squadra che difende meglio sui corner in questo campionato: sola una rete subita su sviluppi di calcio d’angolo (quella di Skriniar a settembre contro l’Inter).

Solo Venezia e Spezia hanno messo a referto meno tiri in questo campionato con i centrocampisti di Juventus (102) e Bologna (87); i bianconeri hanno segnato solo otto gol con i centrocampisti finora (il dato peggiore tra le squadre della metà alta della classifica), gli emiliani solo tre (nessuna formazione ha fatto peggio).

Paulo Dybala ha partecipato a otto gol (sette reti, un assist) nelle 11 sfide giocate con la maglia della Juventus in Serie A contro il Bologna: da quando i bianconeri giocano allo Stadium, è lui il miglior marcatore casalingo contro gli emiliani (quattro reti in cinque partite interne).

In caso di rete contro il Bologna, Dusan Vlahovic segnerà il 50° gol in Serie A a 22 anni e 78 giorni; nella storia della Serie A solo un giocatore straniero (oriundi esclusi) ha raggiunto questo traguardo in età più giovane: Alexandre Pato il 10/04/2011 (21 anni e 220 giorni).

Marko Arnautovic ha segnato tutti gli ultimi cinque gol del Bologna in campionato - nella storia degli emiliani, solamente un giocatore è stato in grado di realizzare sei reti consecutive del club in Serie A: Angelo Schiavio nel 1933.

