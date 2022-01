Leonardo Bonucci tornerà da ex in quel San Siro per sfidare Domenicatornerà da ex in quel San Siro per sfidare quel Milan in cui non si è mai sentito amato o apprezzato nel frattempo il difensore bianconero, che proprio nella giornata di ieri ha ricevuto il riconoscimento di far parte del Best 11 FIFA, però oltre a pensare alla rincorsa al quarto posto non vede l’ora di rituffarsi anche nell’esperienza Champions League per passare quello scoglio ottavi di finale, che è sempre risultato essere ostacolo assai ostico per la Juventus nelle passate due edizioni. Bonucci però è uno ambizioso e ai microfoni di Juventus Channel, alza l’asticella.

"Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che la Juve ha ancora fame e che nelle gare secche c'è. L'anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr) e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c'è”.

"Best 11? Quando i numeri parlano c’è poco da aggiungere"

Bonucci poi commenta l’effetto che fa essere nel FIFA Fifro Men's World 11, un traguardo festeggiato con una stories che non è passata inosservata sui social: “Cosa significa questo riconoscimento per me? Significa per l’ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, che è la cosa più bella e importante in questo lavoro. Riconoscono l’importanza di quello che fai in campo, è sempre qualcosa in più. Grande anno per me, quando parlano i numeri c’è poco da aggiungere. Il 2021 è stato davvero bellissimo, tra Europeo e qualificazione in Champions con la Juve, oltre all’inizio della nuova stagione. In questo 2022, il primo obiettivo con la Nazionale sarà andare in Qatar, sarebbe una grande vittoria per tutti”

