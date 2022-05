Serata di addii, lacrime e malinconia in casa Juventus lunedì sera contro la Lazio, penultima giornata di Serie A 2021/2022 e ultima stagionale all'Allianz Stadium. Il pareggio finale è passato in secondo piano rispetto ai saluti di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , capitano e vice-capitano della Vecchia Signora in questa stagione: per loro l'avventura con la maglia bianconera volge al capolinea, rispettivamente dopo 17 e 7 annate. Per il difensore campione d'Europa con la Nazionale si presume un addio dal campionato italiano, forse addirittura dal calcio giocato; numerose piste invece per il futuro della Joya , tra cui almeno un paio di big italiane.

Tantissimi gli omaggi dal mondo del calcio dentro e fuori dal campo. Tra questi anche un grande ex della Juventus, Gianluigi Buffon, che insieme a Chiellini e Dybala è stato colonna portante di un ciclo vincente prima di lasciare definitivamente le Zebre la scorsa stagione, con in mezzo una breve parentesi al Psg. Gigi ha voluto esprimere un proprio ricordo sui social ai due calciatori, dedicando loro un post ciascuno.

Ad

Buffon a Chiellini: "Il calcio italiano ha ancora bisogno di te"

Serie A Juventus-Lazio, 5 verità: Chiellini saluta, la fine di un'era? 2 ORE FA

Queste le parole di Buffon nel post dedicato a Chiellini: "Posso immaginare quante emozioni hai provato stasera. Salutare i tifosi, la squadra, il club e un ambiente nel quale ti sei sentito a casa per quasi 20 anni è un passo importante. Insieme abbiamo condiviso centinaia di partite e mi mancherà non vederti più lottare sul campo, con la tua tua grinta e con il tuo cuore. Resterai per sempre un pezzo della storia della Juve e della Nazionale. Spero che il tuo futuro sia ancora qui: il calcio italiano ha ancora bisogno dell’esperienza di Giorgio Chiellini!".

A Dybala: "Buona fortuna per il futuro"

Qualche ora prima sul suo profilo social, Gigi ha dedicato un post anche all'ormai ex numero 10 juventino: "Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro".

Da Brady a Buffon, tutti i "vecchi" campioni che non vogliono mollare

Serie A Sarri: "SMS se parte va all'estero"; Allegri: "Futuro? Idee chiare" 11 ORE FA