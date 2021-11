La vittoria pesante e convincente sul campo della Lazio ha riportato la Juventus a -11 dal primo posto ma ha lasciato in eredità a Max Allegri un pesante infortunio, che obbligherà a rotazioni più scarne in difesa. Il tecnico livornese dovrà rinunciare per i prossimi due mesi a Danilo, uno dei jolly difensivi e degli elementi più impiegati in questi primi mesi di stagione dall’allenatore bianconero. Uscito in barella dall’Olimpico dopo un rude contrasto a centrocampo, il nazionale brasiliano questa mattina ha varcato le porte del J Medical di Torino e si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado all’adduttore della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà ai box per almeno 8 settimane.

della terza settimana di gennaio, quando la Juventus sarà attesa dalla sfida di campionato contro il Milan, e sarà costretto a saltare 12 match ufficiali compresa Danilo non rientrerà verosimilmente prima, quando la Juventus sarà attesa dalla sfida di campionato contro il Milan, e sarà costretto a saltarecompresa la finale di Supercoppa Italiana , contro l’Inter che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Per questo periodo, Allegri dovrà adattarsi con De Sciglio (attualmente indisponibile e che non sarà convocato per la trasferta di Stamford Bridges contro il Chelsea), Luca Pellegrini ed Alex Sandro ed eventualmente affidarsi anche sulla duttilità di Juan Cuadrado che, seppur più impiegato come esterno d'attacco o di centrocampo, può tranquillamente essere adattato anche come laterale basso di difesa.

Juventus, il calendario degli impegni nei prossimi due mesi

PARTITA COMPETIZIONE Chelsea-Juve (23/11) Champions League Juve-Atalanta (27/11) Serie A Salernitana-Juve (30/11) Serie A Juve-Genoa (5/12) Serie A Juve-Malmoe (8/12) Champions League Venezia-Juve (11/12) Serie A Bologna-Juve (18/12) Serie A Juve-Cagliari (21/12) Serie A Juve-Napoli (6/1) Serie A Roma-Juve (9/1) Serie A Inter-Juve (12/1) Supercoppa Italiana Juve-Udinese (16/1) Serie A

Dybala a Londra ci sarà: out ancora Chiellini e De Sciglio

Nell'allenamento di vigilia prima della partenza per Londra, si è rivisto coi compagni Paulo Dybala che sarà regolarmente convocato per la sfida contro il Chelsea, nella quale i bianconeri proveranno a difendere il primato nel girone di Champions League (dopo aver già staccato il pass per gli ottavi di febbraio). Kulusevski ha lavorato in palestra ma rientrerà nell'elenco dei disponibili mentre sicuri assenti per la sfida di martedì saranno De Sciglio, Bernardeschi, Chiellini e Ramsey.

Allegri: "Nazionale massacrata per un rigore sbagliato"

