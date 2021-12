"Le indagini? Lasciano il tempo che trovano. Dopo i titoloni bisogna saper aspettare". Ai microfoni di Sky Sport Giorgio Chiellini commenta così gli ultimi sviluppi dell'inchiesta legata ai conti della Juventus e alle cosiddette plusvalenze dei giocatori: "Quando si parla di Juventus ogni indagine viene amplificata per un milione - afferma il capitano bianconero -. Bisogna essere responsabili e non fare niente di straordinario che non sappiamo fare, semplicemente metterci l'impegno e dare amore alla squadra, ai tifosi e alla società. Dispiace a tutti vivere certe difficoltà, ma abbiamo l'obbligo di sostenerci ancora di più".

Chiellini: "Gioco finché riesco ad avere un buon rendimento"

"Se giocherò per molte stagioni ancora? Mi sembrano troppe. Ho imparato a vivere la giornata, ho avuto un infortunio al ginocchio nel miglior momento della mia carriera. A questa età gli infortuni valgono il triplo, non è semplice recuperare. Finché riesco ad avere un rendimento buono vado avanti con piacere perchè mi diverto, poi si vedrà".

