Altra tegola per la Nazionale di Mancini e per la Juventus : Federico Chiesa ha rimediato un infortunio muscolare al flessore e, oltre a essere indisponibile per il match contro la Lituania valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, rischia di essere indisponibile sabato pomeriggio per la trasferta della Juve contro il Napoli al Maradona. Chiesa potrebbe lasciare il ritiro degli azzurri nelle prossime ore per rientrare a Torino dove l'entità dell'infortunio sarà stabilita con maggiore precisione attraverso nuovi esami

Federico Chiesa durante Juventus-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Allegri in piena emergenza a Napoli

Il probabile forfait di Chiesa non è certo una buona notizia per Massimiliano Allegri, alle prese con grandi problemi di formazione in vista della sfida del Maradona. Oltre a Bentancur, infatti, rischiano infatti di essere out anche gli altri sudamericani di rientro dagli impegni con le Nazionali ovvero Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Atterreranno in Italia solamente venerdì sera intorno alle 20 e difficilmente potranno essere schierati dall'inizio contro il Napoli.

