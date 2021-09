Notizie confortanti per Massimiliano Allegri dopo il successo per 3-0 sul Malmoe all'esordio in Champions League . Federico Chiesa, che a causa di un affaticamento muscolare aveva saltato sia la gara contro gli svedesi sia quella di campionato contro il Napoli, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e domenica sera punta a una maglia da titolare per il big match dello Stadium contro il Milan. Chiesa, che si era infortunato durante il ritiro con la Nazionale, potrebbe essere impiegato da Allegri come esterno nel 4-4-2 o come seconda punta in appoggio a Morata.