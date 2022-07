La Juventus ha risposto con vigore alla grande partenza dell'Inter nel calciomercato estivo. Pogba Di Maria sono stati i due colpi d'eccezione che ha messo a segno il club bianconero, che ancora sistemerà alcuni reparti con degli innesti per candidarsi con tutte le carte in regola per lo Scudetto, la Coppa Italia e magari una parte da protagonista anche in Champions League. L'argentino, nella conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato il prestigio della Vecchia Signora, che lo ha corteggiato con insistenza per 40 giorni. Tanti i temi toccati. Ha parlato del suo ruolo, della Nazionale, dell'accoglienza ricevuta, e della sua voglia di dare un contributo importante alla Juventus.

Prime sensazioni, che effetto fa indossare la maglia bianconera?

"Sono davvero contentissimo di essere qui, di poter indossare questa maglia, è fantastico entrare in questo grande club italiano. Mi hanno accolto con grande affetto”.

Che Di Maria arriva in Italia?

"Quello di sempre, elettrico, che vuole vincere, che odia perdere. Questo è il Di Maria che è arrivato alla Juve e per questo sono stato scelto. Sarà importante lavorare nel miglior modo possibile. L’ho già detto molte volte nel calcio le cose cambiano molto rapidamente. Volevo tornare in Argentina ma sono tranquillissimo così e voglio fare del mio meglio alla Juve”.

Visto che è corto il periodo tra adesso e i Mondiali, cosa ti può dare la Juve per arrivare pronto?

La testa ce l’ho solo alla Juve. La Nazionale viene dopo. Non penso di dover approfittare della Juve per un posto in Nazionale. Sono qui per vincere più titoli possibili.

Non escludi tra qualche mese di pensare di fare un altro anno alla Juve?

"Non si sa mai. Mi hanno trattato benissimo dall’inizio, tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi. Per il momento penserò a questo anno specifico, cercherò di lavorare al livello della Juve e vincere tutto”.

Hai giocato in diversi ruoli in carriera. Hai un ruolo preferito?

"Il ruolo è quello di sempre. Mi piace fare l’assistman, mi piace far parte di un gruppo importante di campioni. Mi piace tanto fare assist, spero di farne tanti come gli anni precedenti”.

Come ha fatto la Juventus a convincerti? Hai già parlato con Allegri per il tuo impiego?

"Una squadra così importante come la Juve se sta dietro di me per 40 giorni insistendo molto, è difficile dire di no. Hanno aspettato che terminasse il mio contratto, che finisse il mio campionato al PSG. Volevo tanto venire, mi sono preso solo del tempo per discuterne con la famiglia. Con il mister non ho ancora parlato molto, non abbiamo parlato di tattica. Adesso è questione di correre ed essere pronti fisicamente. La parte tattica verrà più avanti”.

La parte migliore di Di Maria come carattere e come giocatore?

"Sono un giocatore a cui piace giocare in generale ed in qualsiasi ruolo. Mi piace sempre essere in campo tra gli 11, guardo sempre avanti, voglio vincere e lottare. Mi piace giocare come ala destra per infilarmi e tirare con il sinistro. Ma starò alle indicazioni del mister”.

Hai già parlato della Nazionale. Quanto ha avuto importanza il Mondiale per restare in Europa?

"Giocare per un club mi dà la possibilità di giocare in Nazionale. Ma non ha influito sulla scelta. Ho preferito la Juve solo perché è una squadra forte, è il club più importante in Italia e può vincere tanti titoli”.

Buffon ha detto che per la Serie A vali come Maradona. Vedi una Juventus che con te, Pogba e magari altri acquisti può tornare a vincere?

"Diego è Diego ed è stato quello che tutti sappiamo. Ho un bel rapporto con Buffon che è davvero una persona fantastica. Ci ho parlato anche il giorno in cui ho firmato il contratto. Ci teneva che venissi alla Juve. Ho la testa tranquilla, sono con i piedi per terra e voglio dare il mio meglio. Sapevo che poteva venire anche Pogba, ci sono poi giocatori più giovani che dovremo aiutare".

Che idea ti sei fatto della Serie A in questi anni? Che cos’era per te la Juve da avversaria? Che Serie A trovi e cosa pensi possa darti?

"La Juve è la Juve. Ha vinto tantissimi titoli perchè è un grande club. Non ha vinto molto negli ultimi due anni. Ho tanta voglia di riportare la Juve ai massimi livelli. Importante costruire un buon gruppo e fare il meglio anche a livello di spogliatoio”.

La Juventus è stata l’unica a cercarti?

"In realtà è l’unica squadra con cui ho parlato dall’inizio in modo più intenso. Sono molto amico di Rui Costa al Benfica che mi ha contattato ma niente di più. La Juve è stata molto più insistente, ha atteso la mia decisione per 40 giorni. Ho conosciuto diversi giocatori in Nazionale che giocano o hanno giocato nella Juve".

Paredes ti ha chiesto qualcosa sul mondo Juve?

"Ha già giocato in Italia. Conosce la Juve. Sono molto amico con lui. Certo parliamo spesso ma parliamo di più di cose personali”.

La Juve ha fatto un lungo corteggiamento per le qualità ma anche per portare esperienza e carisma? Quanti di questi ragazzi giovani hai incontrato? Cosa pensi di Chiesa, Vlahovic, Locatelli, ecc.?

"Sono veramente contento di avere vicino giocatori di grande qualità. Daranno tanto a questa squadra. Sono giovani, la Juve sta facendo un investimento su di loro. Chi ha più esperienza deve portare una certa mentalità per vincere le partite più importanti. La Juve mi ha scelto anche perché io so che sono tutte partite importanti e bisogna combattere sempre”.

Quanto pesa il Mondiale per te e come pensi sia possibile mettere insieme il Mondiale e la stagione della Juve?

"Credo che il Mondiale sia sicuramente una delle cose più importanti che possono capitare ad un giocatore ma penso anche che sia fondamentale concentrarsi sulla Juve in questi mesi. Il Mondiale potrebbe essere l’ultimo per me, della Juve non si sa. Voglio godermi il momento, farò il meglio che posso fino al Mondiale e poi vedremo quello che succederà. Ad ogni nuovo inizio cerco di dare il massimo”.

Al PSG avevi tanti compagni argentini, qui invece sei insieme a Soulé l’unico argentino. Cosa cambia?

"Tutti mi hanno trattato benissimo. Il fatto di avere un solo compagno argentino mi aiuterà dal punto di vista linguistico. Tutti mi parlano già in italiano così imparerò più velocemente. Sono contento che mi trattino già come uno di loro. Sto cercando di creare un buon rapporto con i compagni”.

Hai giocato con Ronaldo e Dybala. Cosa ti hanno detto della Juve?

"Ho parlato soprattutto con Paulo. Quello che mi ha detto lo sto verificando. Mi ha detto che è una squadra importante e allo stesso tempo una famiglia. L’ho percepito. Mi aveva annunciato che sarei stato bene. Mi hanno veramente trattato molto bene. Molti compagni ci tenevano che venissi, come anche Buffon”.

