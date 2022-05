Eravamo tutti convinti cheavesse già giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus contro la Lazio, all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri aveva detto prima della partita di lunedì che sarebbe stata l'ultima della Joya e l'argentino stesso dopo l'addio in lacrime al pubblico bianconero aveva confermato che si era arrivati all'epilogo.

Così nei giorni scorsi era circolata la notizia che Dybala non sarebbe nemmeno partito per Firenze , ma ora le cose sono cambiate un'altra volta. Secondo Tuttosport (e anche altre testate) infatti Dybala, che è stato convocato, sarebbe anche. Un mistero che si infittisce e che alimenta le chiacchiere sull'attaccante, corteggiato dall'Inter e su cui di prepotenza è entrata anche la Roma, con Francesco Totti che si offre come mediatore.