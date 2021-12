Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

E' quanto comunica la Juventus sul proprio sito ufficiale dopo aver fatto sottoporre la Joya a controlli dopo il problema patito alla coscia destra che l'aveva costretto a uscire dal campo dopo 12' di partita contro il Venezia.

Per fotuna di mister Allegri e di tutti i fantallenatori d'Italia, l'attaccante argentino non ha nulla di grave, perciò presumibilmente lo rivedremo molto presto in campo.

