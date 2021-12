". Con questa motivazione, contenuta in un comunicato ufficiale, la Procura della FIGC ha disposto l'archiviazione del caso legato ell'esame sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana nell'estate 2020.

Il provvedimento della FIGC cancella, di fatto, qualsiasi ipotesi di provvedimento in ambito sportivo a carico della Juventus. In pratica il caso Suarez, per la giustizia sportiva, finisce qui. La vicenda, naturalmente, proseguirà a livello di giustizia ordinaria . L'attaccante uruguaiano, che al termine della stagione 2019-20 si era svincolato dal Barcellona, aveva sostenuto l'esame per ottenere la certificazione necessaria all'ottenimento della cittadinanza italiana, necessaria per perfezionare un eventuale trasferimento alla Juve. L'operazione di mercato non si era concretizzata e i bianconeri avevano virato su Morata mentre il Pistolero si era accasato all'Atletico Madrid.