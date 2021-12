Federico Chiesa in più. L’attaccante bianconero è alle prese con Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022”. L’inizio dell’anno nuovo è ormai alle porte e alla ripresa la Juventus spera di contare su unin più. L’attaccante bianconero è alle prese con una lesione muscolare rimediata nel match contro l’Atalanta , ma ha le idee chiare su quel che vuole essere l’immediato futuro. Chiesa si è concesso in un’intervista a Repubblica. Qui alcuni dei punti principali toccati, a partire proprio dall’infortunio e da una scelta un po’ controcorrente visti i compagni e colleghi in giro per il mondo: “”.

Sui tempi di recupero

Ad

Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente il mister. Io torno il 30 con la squadra, ho avuto la sfortuna di farmi male, ma ora dobbiamo fare un grande 2022. Perché l'idea della Juve è sempre di vincere ogni partita”,

Serie A Caos reati fiscali, sotto esame le cessioni di Chiesa e Pjanic 13/12/2021 A 14:19

Sulla scarsa continuità di risultati del club

Penso sia dovuto a due anni in cui son venuti allenatori diversi, con idee differenti. Ora però stiamo tutti remando dalla stessa parte, e pensiamo partita dopo partita. È l'unico modo”.

Sugli obiettivi

Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l'Inter (12 gennaio n.d.r.), poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere".

Sui segreti della Nazionale

"Due. L'entusiasmo del mister Mancini e il gruppo: giocare sempre per il compagno, essere squadra fino all'ultimo. Come nella fase a eliminazione diretta e in finale dopo il goal degli inglesi. C'è sempre grande aspettativa di nuove vittorie. Quello che ci hanno dato gli Europei, magari ce lo ha tolto questa qualificazione ai Mondiali: non abbiamo sfruttato le opportunità. Ma agli spareggi torneremo la squadra che eravamo. Non siamo assolutamente appagati. Dimostreremo che Euro2020 non è stato un episodio ma parte di un percorso vincente".

Chiesa: "Orgoglioso di aver replicato un gol nello stile di papà"

Serie A La Fiorentina su TikTok: "Chiesa come la Cagnotto", poi rimuove il video 08/11/2021 A 22:28