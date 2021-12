La Juventus batte 2-0 il Genoa allo Stadium, raccoglie la quarta vittoria nelle ultime 5 uscite di campionato e si issa al quinto posto in campionato a 27 punti (a braccetto con la Fiorentina) scavalcando la Roma di Mourinho. La zona Champions, ad ogni modo, dista ancora 7 lunghezze. A decidere la contesa (mai in discusione) il clamoroso gol olimpico di Cuadrado al 9' e la rete di Dybala all'82'. In mezzo, tante palle-gol sprecate. O, meglio, un Sirigu superlativo, che ha tenuto in piedi il Genoa per 70' buoni. Rossoblù che restano terzultimi a 10 punti e che ora devono pensare al derby con la Sampdoria.

Sirigu beffato dalla traiettoria del calcio d'angolo di Cuadrado in Juventus-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

JUVENTUS-GENOA 2-0

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini (46' Alex Sandro); Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala (89' Kaio Jorge), Bernardeschi (83' Rabiot); Morata (72' Kean). All.: Allegri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani (73' Vanheusden), Vasquez; Ghiglione, Touré (59' Portanova), Behrami (59' Galdames), Hernani, Cambiaso (85' Melegoni); Bianchi (58' Pandev), Ekuban. All.: Shevchenko.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 9' Cuadrado (J), 82' Dybala (J).

Assist: Bernardeschi (J, 2-0).

Note - Recupero: 0+3. AmmonitI: Pellegrini, Morata, Kean.

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - GOL DELLA JUVENTUS CON CUADRADO! GOL OLIMPICO DEL COLOMBIANO! Destro che gira dalla bandierina del corner e che si insacca sotto l'incrocio toccando sia traversa che palo, prima di insaccarsi. Traiettoria impossibile e seconda rete direttamente da calcio d'angolo della 16a giornata dopo quello di Hakan Çalhanoglu in Roma-Inter: 1-0 JUVE!

Cuadrado esulta per il gol olimpico realizzato in Juventus-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

16' - MORATA DENTRO PER BERNARDESCHI! L'ex Fiorentina entra in area e, sulla pressione di Bani, calcia sul primo palo: Sirigu respinge coi piedi.

37' - JUVE A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Doppio miracolo di Sirigu, che chiude da due passi al cospetto di tentativi di de Ligt e Morata, sul passaggio illuminante di Bernardeschi!

45' - MORATA! Scivolata volante, in corsa, su assist mancino di Dybala: strepitosa respinta di Sirigu. Juventus ancora vicinissima al 2-0!

51' - DYBALA! Sinistro a giro dalla distanza. Palla di poco alta su suggerimento di Morata e controllo di suola.

53' - MORATA! Lo spagnolo penetra in area dalla sinistra e scarica un destro potentissimo da distanza ravvicinata: miracolo di Sirigu in respinta!

58' - VERTICALIZZAZIONE ILLUMINANTE DI LOCATELLI PER KULUSEVSKI! Lo svedese aggira Vasquez con una finta, ma poi conclude a lato.

Kulusevski in azione durante Juventus-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

66' - GALDAMES PERDE PALLA SU BENTANCUR E LA JUVE VA IN CONTROPIEDE TRE CONTRO UNO! L'uruguaiano lascia la palla di Morata a Dybala, il cui tiro viene respinto da Sirigu in uscita. Che occasione gettata alle stelle dai bianconeri!

66' - CUADRADO AL VOLO SU PALLA SCODELLATA DA BERNARDESCHI! Ancora Sirigu, per l'ennesima volta!

82' - GOL DELLA JUVENTUS CON DYBALA! Grande intuizione di Bernardeschi, che serve l'argentino in area: controllo e sinistro a incrociare nell'angolino più lontano! e' 2-0!

Dybala esulta per il gol in Juventus-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

MVP

Dybala. Quando entra in possesso palla cerca sempre la giocata illuminante e spesso la trova. Sirigu sembra insuperabile, riesce a trafiggerlo solo nel finale con un gran sinistro nell'angolino basso

Fantacalcio

PROMOSSO - Cuadrado. Il gol olimpico è una perla rara, festeggiata giustamente con una balletto sfrenato. Solo una piccola sbavatura nel primo tempo, per il resto una prestazione sicura sulla destra.

BOCCIATO - Kean. Entra e si fa immediatamente ammonire per un intervento sconsiderato ai danni di Biraschi. Impatto davvero negativo sulla partita.

Le pagelle

