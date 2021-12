Juventus-Genoa, match valido per la 16esima giornata di Serie A 2021-22 disputato all'Allianz Stadium, si è concluso su punteggio di 2-0 per i bianconeri. Di Cuadrado, direttamente da calcio d'angolo, e Dybala le reti che hanno deciso l'incontro. Secondo successo di fila per la Juve che aggancia la Fiorentina al quinto posto a quota 27 punti. Crisi nera per la formazione ligure allenata da Shevckenko che rimane al terz'ultimo posto a quota 10 punti, a -2 dallo Spezia. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Juventus

Serie A Cuadrado-Dybala: la Juve regola 2-0 il Genoa ed è quinta 3 ORE FA

Wojciech SZCZESNY 6 - Il suo primo e unico intervento serio si registra al minuto 61 su un cross di Cambiaso. Per il resto si limita a osservare la partita.

Juan CUADRADO 7 - Il gol olimpico è una perla rara, festeggiata giustamente con una balletto sfrenato. Solo una piccola sbavatura nel primo tempo, per il resto una prestazione sicura sulla destra.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Attento dietro, si fa vedere anche davanti e va vicinissimo al gol con un'incornata da due passi respinta da Sirigu.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Serata di totale relax per lui: dirige la linea difensiva con la solita sicurezza e senza sbavature. Concentrato fino all'ultimo secondo.

Luca PELLEGRINI 6,5 - Attaccante esterno aggiunto, gioca con buona continuità e intraprendenza, agevolato anche da una scarsa opposizione dei difensori genoani. Esce all'intervallo, da capire se per precauzione (era stato ammonito) o per un problema fisico.

dal 46' Alex SANDRO 6 - Si piazza sulla sinistra e dà una mano in proiezione offensiva cercando di creare superiorità numerica.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Energico in mezzo al campo, uno dei bianconeri più determinati fin dal primo minuto. Da applausi un paio di lanci.

Rodrigo BENTANCUR 6 - Trotterella in mezzo al campo senza strafare ma garantendo ordine e un buon filtro. La flemma del Genoa lo aiuta.

Dejan KULUSEVSKI 6 - Quando riparte e strappa sembra incontenibile: il suo problema è che si prende troppe pause all'interno della partita. Poco determinato negli ultimi venti metri.

Paulo DYBALA 7 - Quando entra in possesso palla cerca sempre la giocata illuminante e spesso la trova. Sirigu sembra insuperabile, riesce a trafiggerlo solo nel finale con un gran sinistro nell'angolino basso.

dall'89' Kaio JORGE s.v. - In campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Parte a sinistra ma si accentra speso e volentieri restando sempre dentro la partita: mette un cioccolatino sulla testa di De Ligt ma l'olandese non lo scarta. Confeziona l'asisst per il 2-0 di Dybala.

dall'83' Adrien RABIOT s.v. - Entra quando ormai la partita ha ben poco da dire, non giudicabile.

Alvaro MORATA 5,5 - Corre su tutto il fronte offensivo e lotta con grande spirito su ogni pallone. Ma dentro l'area di rigore gli manca la giusta cattiveria. Nervoso, rimedia un giallo e Allegri lo sostituisce all'istante.

dal 73' Moise KEAN 5 - Entra e si fa immediatamente ammonire per un intervento sconsiderato ai danni di Biraschi. Impatto davvero negativo sulla partita.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Seconda vittoria di fila e altro clean sheet dopo quello di Salerno. Partita approcciata con la giusta intensità e vinta con pieno merito. Può essere soddisfatto per i tre punti anche se - ne siamo certi - avrebbe preferito un risultato più largo.

Federico Bernardeschi in azione durante Juventus-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 7 - Strano a dirsi, ma sul gol preso direttamente da corner può fare davvero poco. Super parata su De Ligt, Semplicemente strepitoso nella ripresa quando sfodera un paio di miracoli. Si deve inchinare solo di fronte a una rasoiata di Dybala. Se il Genoa rimane in partita quasi fino alla fine il merito è suo.

Davide BIRASCHI 5 - Prova a rimanere a galla in qualche modo, ma dalla sua parte Pellegrini lo costringe a una serata di grande sofferenza.

Mattia BANI 5 - Lascia tanti buchi in mezzo, si fa soffiare un pallone da Morata e costringe Sirigu agli straordinari. Tutt'altro che insuperabile.

dal 73' Zinho VANHEUSDEN s.v. - In campo nell'ultimo quarto d'ora, non giudicabile.

Johan VASQUEZ 5,5 - Gioca con personalità e regge per tre quarti di gara, calando solo nel finale.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Serata di enorme sofferenza, non trova mai un guizzo degno di nota e affonda nell'anonimato.

Valon BEHRAMI 5 - Dovrebbe mettere la sua esperienza al servizio della squadra, ma non lascia tracce sul match e viene giustamente sostituito dopo un'ora.

dal 59' Pablo GALDAMES5 - Entra in campo con la testa sbagliata e perde subito un pallone sanguinoso in mezzo al campo.

HERNANI 5 - La sua partita si riassume in una punizione dalla trequarti calciata malissimo: bocciato.

Abdoulaye TOURÉ 5 - Presenza impalpabile in mezzo al campo, qualche errore di lettura e in appoggio.

dal 59' Manolo PORTANOVA 5 - Ha a disposizione mezz'ora, ma tocca pochissimi palloni e non dà il cambio di marcia auspicato da Shevchenko.

Andrea CAMBIASO 5,5 - L'impegno non manca, la corsa nemmeno. Nella prima parte di gara perde un paio di palloni in uscita, meglio nella ripresa quando prova anche a spingere seppure molto timidamente.

dall'85' Filippo MELEGONI s.v. - In campo nel finale, ingiudicabile.

Flavio BIANCHI 5 - Cancellato dal campo da Chiellini e De Ligt, non si vede mai.

dal 58' Goran PANDEV 6 - Con lui in campo l'attacco del Genoa cambia volto: si fa apprezzare per un paio di tocchi intelligenti per i compagni.

Caleb EKUBAN 5 - Costretto quasi sempre a giocare spalle alla porta, crea solo una potenziale occasione in avvio poi si spegne.

All.: Andriy SHEVCHENKO 5 - Un punto in 4 partite, un gioco che stenta a decollare complici anche le assenze. Produzione offensiva nulla. Per uscire dalla palude serve molto di più sia a livello di gioco che di convinzione. E ora c'è il derby.

Allegri: "Caso plusvalenze? L'ambiente è sereno"

Serie A Cuadrado-Dybala: la Juve regola 2-0 il Genoa ed è quinta 3 ORE FA