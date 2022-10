La Juventus ha pubblicato la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” attribuita all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022. Nel documento sono presenti le retribuzioni dei dirigenti, dal presidente Andrea Agnelli all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Arrivabene il più pagato

Partiamo dall’amministratore delegato: lo stipendio fisso di Maurizio Arrivabene è stato pari a 1,08 milioni di euro nel 2021/22. La somma sale a complessivi 1,22 milioni di euro considerando anche i benefici non monetari (pari a 101.800 euro relativi all’assegnazione di una autovettura aziendale, delle coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa, di un housing allowance, dell’erogazione dei ticket restaurant, e all’attribuzione di flexible benefit). Il compenso è ovviamente in aumento rispetto alla stagione 2020/21, quando Arrivabene era solamente consigliere nel CdA del club: al dirigente era stato corrisposto un compenso nella scorsa stagione pari a 25 mila euro.

Le cifre di Agnelli e Nedved

Al secondo posto per compenso si trova invece il presidente del club, Andrea Agnelli, che nel 2021/22 ha percepito 520mila euro totali, frutto della retribuzione da 450 mila euro per la funzione di presidente, dei 35mila euro come amministratore e dei 35mila euro di benefici non monetari. Il tutto nonostante il compenso deliberato per il ruolo di presidente nel 2021/22 sia stato alzato a 700mila euro: tuttavia, Agnelli ha dichiarato di rinunciare per l’esercizio 2021/2022 a parte del suo compenso “che, per tal motivo, nel corso dell’esercizio 2021/2022 è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente (2020/2021)”, spiega la Juventus.

Sono infine 514mila gli euro che ha incassato il vice presidente Pavel Nedved. L’ex centrocampista ceco ha percepito, in particolare, 466mila euro per il suo ruolo di vice presidente, ulteriori 35 mila euro per la funzione di amministratore e 6.400 euro come benefici non monetari.

