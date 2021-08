". Così, in una breve nota, la Juventus comunica l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto Adrien Rabiot: il centrocampista francese della Juventus, infotunatosi durante l'allenamento di lunedì, effettuerà nuovi controlli medici tra 10 giorni per definire con precisione i tempi di recupero. Rabiot, reduce dalla delusione a Euro 2020 con la Francia, era stato schierato titolare da Allegri sabato sera nel match vinto 2-1 contro il Monza e valido per il Trofeo Luigi Berlusconi.