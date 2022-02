Denis Zakaria uscito per infortunio nel match contro l’Empoli sabato scorso. L’ex centrocampista del Gladbach, insieme a Vlahovic Meno di sette giorni dopo il grave infortunio di Weston McKennie , la Juve perde un’altra pedina importante del proprio centrocampo, lo svizzerouscito per infortunio nel match contro l’Empoli sabato scorso. L’ex centrocampista del Gladbach, insieme a Vlahovic uno dei rinforzi di primo piano del mercato di gennaio , si è sottoposto questa mattina al J Medical ad esami strumentali che hanno evidenziato lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Un problema non da poco per Allegri che dovrà rinunciare al giocatore per almeno 3 settimane, fino alla sosta per le Nazionali. Scontata la sua assenza contro il Villarreal, dove i bianconeri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale allo Stadium contro la formazione di Emery.

Quante partite salterà Zakaria?

Lo svizzero salterà la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera al “Franchi” di Firenze, tre match di campionato contro Spezia, Sampdoria e Salernitana più la delicata sfida contro interna contro il Villarreal, in cui i bianconeri andranno a caccia dei quarti di finale di Champions League, traguardo sempre sfuggito nelle ultime tre annate (eliminazioni per mano di Ajax, Lione e Porto). Possibile il rientro contro l'Inter.

Il comunicato della Juventus

"Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni".

