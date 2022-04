Adrien Rabiot a caricare il peso del risultato negativo dei bianconeri sulle spalle di chi - a suo giudizio - ha influenzato la partita: "Ottima partita, bravi tutti ! Peccato il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12", recita il suo post su Instagram. No, le polemiche non si chiudono anzi, ecco un post notturno a rinfocolare il post partita di Juventus-Inter 0-1 . Ci pensaa caricare il peso del risultato negativo dei bianconeri sulle spalle di chi - a suo giudizio - ha influenzato la partita:recita il suo post su Instagram.

Ad

Rabiot a DAZN: "L'arbitro ha deciso la partita"

Serie A “Dominio Juve, ma vince l’Inter”: le aperture dei quotidiani 3 ORE FA

Un Rabiot che già nell'immediato dopo-partita aveva fatto capire cosa pensava ai microfoni di DAZN: "Sono contento della mia prestazione e di quella di squadra, abbiamo fatto una grande partita facendo quello che ci ha chiesto il mister. Ci è mancato soltanto il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore e la stessa cosa contro il Villarreal. Per me è una delle partite dove abbiamo giocato meglio, mentre con il Villarreal fino a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato molto bene. Oggi abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene".

"Volevamo vincere perché era una partita importante, potevamo passare davanti all'Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora sette partite e tanti punti a disposizione. Cosa mi ha detto Allegri alla sostituzione? Mi ha detto che avevo fatto molto bene, volevo però finire la partita perché mi sentivo bene".

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Inzaghi: "Il rigore c'era. Lancio del cappotto? Io fui espulso" 10 ORE FA