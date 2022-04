Una partita combattuta, una partita sofferta per entrambe le squadre: alla fine l’ha spuntata l’Inter , con un rigore contestato e battuto due volte da Çalhanoğlu. Il Derby d’Italia, la partita più attesa della 31a giornata di Serie A lascia strascichi – e non poteva essere diversamente – riportati anche dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani in edicola lunedì mattina. Ecco i titoli su Juventus-Inter 0-1.

Colpo scudetto dei nerazzurri: Juve battuta. Decide un rigore tirato due volte da Çalhanoğlu. Non basta la Signora più bella (traversa e palo). Inzaghi: “Vittoria importante, il club vuole rinnovare”. Allegri: “Pensiamo al quarto posto”.

Sfida ad alta tensione: decide il rigore ripetuto da Çalhanoğlu dopo la parata di Szczęsny. Bianconeri belli e sfortunati (un palo e una traversa), i nerazzurri restano nella scia di Milan e Napoli.

Il Derby d’Italia ai campioni: decide un rigore ripetuto di Çalhanoğlu (0-1). Inzaghi rinasce: Che orgoglio”. Allegri: Noi in corsa il prossimo anno”. Il Napoli raggiunge in testa il Milan, che stasera sfida il Bologna.

Corriere della sera: “L’Inter batte la Juve e ora torna in corsa”. Il Napoli passa a Bergamo.

Repubblica: “L’Inter riparte. Addio sogno scudetto per la Juve”

Il Giornale: “Rigore ripetuto: Inter batte Juve. Il Napoli da show affianca il Milan”.

Il “taglio” delle letture di tutti i quotidiani in edicola oggi è più o meno lo stesso: la Juventus ha certamente giocato meglio dell’Inter, ma alla fine i tre punti sono dei nerazzurri che grazie al centro (ripetuto due volte) da Çalhanoğlu su calcio di rigore si prendono tre punti importantissimi per il morale in vista della corsa scudetto con Milan e Napoli. I bianconeri , come confermano anche le parole di Allegri nel dopo-partita , gettano invece la spugna, lasciando perdere le velleità per il titolo che solo con una vittoria domenica sera avrebbero potuto continuare a sussistere. Rimangono le polemiche per il rigore assegnato all’Inter e quello non concordato alla Juve (fallo su Zakaria).