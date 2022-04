il big match della 31esima giornata di Serie A: Per entrambe sarà fondamentale portare a casa i tre punti per continuare a coltivare il sogno scudetto. Per capire cosa potrebbe riservare questo match, abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Domenica sera, all'Allianz Stadium, va in scena Juventus-Inter . Il derby d'Italia è una sfida sempre molto sentita e come spesso accade sarà decisiva per le sorti delle due squadre. I nerazzurri hanno un punto di vantaggio sui bianconeri in classifica, ma hanno anche una partita in meno ( il recupero contro il Bologna ).. Per capire cosa potrebbe riservare questo match, abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Allegri o di quella di Inzaghi , il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Szczesny vs Handanovic: 1

Dopo un inizio di campionato complicato, Wojciech Szczesny è tornato il portiere affidabile visto in passato e ritrovato grande regolarità. Il giocatore polacco ha anche parato tre rigori, l'ultimo lo scorso 12 marzo contro la Samp. Samir Handanovic si è dimostrato più discontinuo, alternando partite con interventi decisivi ad altre con errori marchiani. La scelta ricade sul bianconero.

Chiellini vs Bastoni: 2

Il passato contro il presente e futuro della Nazionale. Chiellini viene da una stagione molto tormentata dal punti di vista fisico, con appena 13 presenze in campionato. Bastoni forse non sta attraversando il suo momento migliore, ma parte comunque davanti al veterano bianconero.

Alessandro Bastoni in azione durante Inter-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

De Ligt vs Skriniar: 2

Di "corto muso", ma vediamo Milan Skriniar in leggero vantaggio in questo periodo su Matthijs de Ligt. Sfida a distanza comunque di alto livello, con giudizi positivi per entrambi. Rocciosi dietro, ma tutti e due con la capacità di essere un fattore determinante anche in attacco.

Danilo vs De Vrij: 1

Il segno 1 si spiega con il momento di forma dei diretti interessati. Danilo si sta infatti confermando una pedina importante per Allegri anche in fase offensiva (dovrà comunque stare attento alle sortite di Perisic dalla sua parte). De Vrij, invece, non è al meglio della condizione e nelle ultime uscite non ha garantito il rendimento al quale ci aveva abituati.

Danilo durante Juventus-Villarreal - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Cuadrado vs Dumfries: X

In senso assoluto, la sfida dovrebbe chiudersi con un 1, ma il momento va ovviamente considerato. Cuadrado è sempre al centro della manovra ed è forse il miglior creatore di occasioni da gol in questa Juventus. Dumfries, però, è in grande fiducia, con un gol e un assist nelle ultime due. Bel confronto, entrambi possono avere un ruolo determinante in questo derby d'Italia.

Zakaria vs Barella: 2

Nessuno dei due arriva nel momento migliore possibile a questa sfida. Zakaria rientra dopo un mese di stop a causa dell'infortunio agli adduttori e non potrà essere al top. Come non lo è da tempo Barella, spremuto oltremodo in questa stagione e lontano dalla sua miglior versione. Stiamo comunque con il centrocampista della Nazionale, che può esaltarsi in una sfida così sentita.

Locatelli vs Brozovic: 2

Entrambi i giocatori sono al rientro. Locatelli torna dopo lo stop di una partita causa Covid, mentre Brozovic è stato lontano dai campi per tre settimane per un problema al polpaccio. L'italiano sarà probabilmente il miglior centrocampista in senso assoluto in questa Juventus e il croato magari non è al 100%, ma stiamo con Brozo per come si è dimostrato davvero insostituibile all'Inter.

Marcelo Brozovic durante Inter-Juventus - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Rabiot vs Calhanoglu: 2

Il francese è sempre in odor di polemica tra le fila dei tifosi bianconeri, che storcono il naso ogni volta che lo vedono in campo. Lui non ha mai davvero convinto e con l'Inter dovrebbe giocare esterno. Non sarà facile per lui, mentre uno come Calhanoglu può recitare un ruolo importante nel cuore del campo in questa sfida.

Alex Sandro vs Perisic: 2

Qui ci sono davvero pochi dubbi. Perisic, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque e in questa stagione ha quasi sempre ben figurato. Alex Sandro, al contrario, si è spesso dimostrato insicuro, titubante, poco propositivo. Ecco perché il segno 2 appare scontato.

Vlahovic vs Dzeko: 1

Dzeko è ancora un vecchio volpone di questa Serie A, in grado di segnare e far segnare la squadra, giocando con un'intelligenza che non tanti attaccanti possiedono nel nostro campionato. Ma Vlahovic ha dimostrato di saper essere semplicemente devastante, un attaccante completo e con la voglia di spaccare il mondo. E dunque stiamo col serbo.

Dusan Vlahovic esulta dopo il gol in Juventus-Verona - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Dybala vs Lautaro: X

Da un lato abbiamo un giocatore che, dopo essere stato al centro del progetto tecnico bianconero, è finito ai margini e a fine stagione se ne andrà. Dall'altra un bomber in difficoltà, che nelle ultime dieci partite di campionato ha segnato solo 3 gol e tutti nella sfida contro la Salernitana, raggiungendo raramente la sufficienza in questa striscia. Il segno X è quindi d'obbligo.

