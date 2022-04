Juventus-Inter, ci siamo. Domenica sera, all'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri, che ha presentato la sfida nella classifica conferenza stampa della vigilia. Svelando subito alcuni dei giocatori che scenderanno in campo tra le fila bianconere. . Domenica sera, all'Allianz Stadium, va in scena il derby d'Italia e le due squadre si giocano una grossa fetta di campionato, sapendo che una sconfitta potrebbe voler dire addio a ogni sogno residuo di vincere lo scudetto. Lo sa anche, che ha presentato la sfida nella classifica conferenza stampa della vigilia. Svelando subito alcuni dei giocatori che scenderanno in campo tra le fila bianconere.

Su Dybala

Ad

"Dybala gioca titolare, così siete tutti contenti. Mi siete mancati, sono venti giorni che non ci vediamo. Con la società siamo in linea su tutto, quando parliamo io dico le mie idee e la società le sue e poi alla fine troviamo sempre unità di intenti per programmare. Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme. Arrivabene ha parlato chiaramente e io ho rispetto. Una volta che si fanno delle scelte, sono quelle. Non credo che sia il primo caso di giocatore che cambia società. In questo momento qui bisogna essere concentrati per il finale di stagione".

Serie A Inzaghi: "La gara giusta per dare un segnale. Brozovic in gruppo" 3 ORE FA

Recuperi e titolari

"In che condizione arriva la Juve? Lo vedremo sul campo, posso dire che stiamo bene ma dobbiamo giocare questa bella partita. Abbiamo recuperato Chiellini che sarà titolare come Alex Sandro. Bonucci verrà in panchina, ma è ancora indietro, Zakaria c'è, ma su di lui devo decidere. Siamo quasi tutti abili e arruolabili. Morata e Cuadrado? Se domani qualcuno indovina la formazione vuol dire che ve la dicono. Domani la formazione è impossibile".

Sulla sfida all'Inter

"Quando ci sono queste partite, è il derby d'Italia, è difficile dire la favorita. L'Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani sarà una grande serata, servirà una grande prestazione contro i campioni d'Italia. Dobbiamo consolidare il quarto posto e continuare il percorso, cercando di battere i campioni d'Italia. Abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa... magari domani tocca a noi".

Su Inzaghi

"Diciamo che lui è più fortunato nelle gare secche, stavolta spero di essere più fortunato io. Tra l'altro Juve-Inter è stata l'ultima partita pre Covid-19 e sarà la prima a porta aperte. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia una bella serata di calcio, con lo stadio che torna al 100% di capienza. Non giochiamo per far perdere lo scudetto agli altri, il nostro obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo".

Sulle dichiarazioni di Elkann

"Mi hanno fatto piacere, io son sempre stato sereno perché lui non ha mai fatto mancare la sua presenza. Sappiamo quanto è importante la Juve per la famiglia e per la proprietà, sappiamo anche gli sforzi che fanno per mantenerla ad alti livelli. L'anno prossimo bisogno farsi trovare ai blocchi di partenza in una situazione migliore e per questo stiamo lavorando, crescere ulteriormente come squadra e come ambiente in generale".

Allegri: "L'obiettivo è andare a -1 dall'Inter, al 6 gennaio nessuno lo immaginava"

Serie A La nuova prima maglia della Juve: righe fatte di triangoli? 3 ORE FA