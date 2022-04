1) 2) la bocciatura mondiale della Nazionale di Roberto Mancini; 3) la fine dell’emergenza Covid; 4) la riapertura totale degli stadi. Non sarà facile, neppure per il derby d’Italia, domare le emozioni e le situazioni che hanno solcato la lunga vigilia: il «licenziamento» di Paulo Dybala a furor di Maurizio "Arrivamaluccio";) la bocciatura mondiale della Nazionale di Roberto Mancini;) la fine dell’emergenza Covid;

Poi la partita, naturalmente. L’ennesimo capitolo di un romanzo sterminato. La rivalità innalzata a confine culturale. L’1-1 dell’andata, battezzato da un tap-in di Edin Dzeko, lo suggellò proprio Dybala, su "rigorino", agli sgoccioli. Era il 24 ottobre. I campioni erano terzi, con 18 punti, dietro a Napoli e Milan (25). Gli orfani di Cristiano, sesti, a dieci dalla vetta.

Ad

Domenica ore 20,45: Juventus-Inter, dunque. Villarreal a parte (ammesso che si possa scrivere "a parte"), Massimiliano Allegri viene da una striscia di 11 vittorie e 5 pareggi. Simone Inzaghi, lui, è passato da otto successi consecutivi a sette punti in sette gare. Non ha più il destino in pugno, al netto del recupero di Bologna, fissato per il 27 aprile (ricorso permettendo). Mancano otto giornate, la classifica è una finestra aperta sul "thriller" più audace: Milan 66, Napoli 63, Inter 60, Juventus 59.

Serie A Dybala tra presente e futuro: le domande sul finale di stagione 17 ORE FA

L'abbraccio fra Max Allegri e Simone Inzaghi, Getty Images Credit Foto Getty Images

Per quanto la pedalata dei fuggitivi sia la più pigra dalla primavera del 2012, non credo che Madama possa rientrare nel giro scudetto. In compenso, seppure virtualmente, l’agenda le offre il pretesto per scavalcare l’Inter al terzo posto. E occhio agli intrecci: il Napoli va a Bergamo senza Victor Osimhen, mentre il Diavolo, lunedì, riceverà il Bologna. Sulla carta, almeno, i risultati potrebbero spingere Inzaghino (e Luciano Spalletti) sempre più lontano da Stefano Pioli. Il ritorno di Marcelo Brozovic si profila cruciale: ci hanno provato, a surrogarlo, Nicolò Barella, Matìas Vecino e persino Hakan Calhanoglu. Come non detto. Il tampone negativo di Lautaro Martinez spalanca il fronte avanzato alla coppia titolare (LauToro-Dzeko).

In chiave Juventus, ci sarà da gestire il primo Dybala del "dopo". L’intesa con Dusan Vlahovic funziona, ma non riesco a immaginare Alvaro Morata in panchina. Il tridente resta un’idea suggestiva, certo, attenzione però al vecchio motto di John Madden, guru del football americano: "L’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite". Una cosa così. Ha ispirato il corto muso di Max.

Se Brozovic è il radar dell’Inter, e fresco di rinnovo sino al 30 giugno 2026, Juan Cuadrado è il regista occulto della Juventus. Si allarga, si accentra, è uno dei pochi che non considerano il dribbling un’accusa di cui rispondere in tribunale, capacissimo di scalare l’Everest e di annegare in una pozzanghera. Inoltre, i muscoli di Denis Zakaria forniranno stampelle preziose a un centrocampo letteralmente spolpato.

Marcelo Brozovic, Juan Cuadrado, Juventus-Inter, Coppa Italia 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Non bisogna trascurare le ricadute emotive degli spareggi mondiali, fra volontà di riscatto e senso di sconforto. Nel "ricordo" di Antonio Conte, l’ex più ex rimane Beppe Marotta. Che, si mormora, sta marcando stretto la "sua" Joya. Non avendo segreti, i duellanti dovranno inventarsi qualcosa, qualcuno. A meno di non ridursi alla riffa degli episodi, risorsa estrema e ambigua.

L’ultimissimo confronto risale alla Supercoppa del 12 gennaio. Vinse l’Inter 2-1, in rimonta. Decise Alexis Sanchez, al 121’ . Premiato dal bilancio dell’anno solare, Allegri non ha mai battuto una grande (dalle milanesi al Napoli, all’Atalanta). Il pronostico, in questi casi, si sottrae all’ombrello razionale delle analisi. Sembrerebbe un pari scritto, anche se la Juventus riabbraccia il suo popolo.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Allegri: "Litigio? Ci voleva un po' di casino, siamo troppo piatti"

Serie A Pjanic: "Rosso con l'Inter nel 2018? Non c'era il primo giallo" 19 ORE FA