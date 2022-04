Max Allegri ha perso la testa con una reazione che ricorda da vicino quella che il tecnico bianconero sfoderò Juventus-Inter, valido per la 31esima giornata di Serie A e arbitrato da Massimilano Irrati della sezione di Pistoia, ha vissuto un primo tempo incendiario . Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Sull'episodio principale - quello del doppio rigore di Calhanoglu -con una reazione che ricorda da vicino quella che il tecnico bianconero sfoderò in un Carpi-Juventus del dicembre 2015. Stavoltà però il Conte Max non ce l'aveva con i suoi calciatori, bensì con il direttore di gara...

Il frame dell'Allegri furioso

Minuto 43: Dumfries penetra in area dalla destra e cade dopo essere venuto a contatto prima con Morata (che lo colpisce sul piede destro), poi da Alex Sandro che lo tampona. Irrati lascia correre, poi viene richiamato al monitor per un On Field Review, rivede l'azione e concede il penalty ai nerazzurri ammonendo Alex Sandro. Allegri non ci sta e protesta vibratamente con la squadra arbitrale, in un primo momento...

Minuto 45+1: Szczesny intuisce e respinge il rigore del centrocampista turco, sulla palla si avventano lo stesso Calhanoglu e de Ligt, ne nasce una carambola e il pallone si insacca alle spalle del portiere della Juventus. Irrati annulla. Richiamato al VAR, Irrati decide di far ripetere l'esecuzione dal dischetto per l'ingresso in area di de Ligt. Sulla ripetizione Calhanoglu non fallisce e porta in vantaggio l'Inter e a questo punto Massimiliano Allegri perde testa e cappotto, in preda alla furia. È la cartolina del primo - infuocato - tempo all'Allianz Arena.

