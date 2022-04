Simone Inzaghi ha parlato del match alla viglia della trasferta di Torino. Così Inzaghi sulla partita: "Penso molto importante, allo stesso modo non poteva esserci partita migliore per dare un segnale forte all'ambiente ma soprattutto a noi stessi". Archiviata la pausa nazionali, riparte il campionato con il big match Juventus-Inter . Il tecnico dei nerazzurriha parlato del match alla viglia della trasferta di Torino. Così Inzaghi sulla partita: "".

Su Brozovic

Ad

"Tutti sappiamo dell'importanza di Marcelo e dei tutti i giocatori. Lui è fondamentale, ci è mancato tanto. In questi giorni ha lavorato abbastanza bene. Oggi insieme a De Vrij farà l'intero allenamento e vedremo. Già averlo con noi è importante".

Serie A La nuova prima maglia della Juve: righe fatte di triangoli? 24 MINUTI FA

Sul momento dell’Inter

"Siamo stati tutti assieme solo negli ultimi due giorni, ma ieri abbiamo fatto un buon allenamento. Tocca a noi con prestazioni importanti, rabbia e carattere fare meglio. Sappiamo dove eravamo un mese e mezzo fa. Abbiamo perso punti più che prestazioni e sappiamo che con corsa, aggressività e determinazione domani dobbiamo fare una grande partita contro un avversario di grandissimo valore. Andremo a Torino con personalità e carattere”.

Sul perché dei risultati, quale spiegazione

"Penso che tutte le squadre hanno avuto questi momenti. Il nostro è coinciso con il derby perso e il doppio confronto col Liverpool. A inizio anno avrei messo la firma per essere a inizio aprile avendo vinto una Supercoppa, con gli ottavi di Champions dopo più di dieci anni e a giocarmi uno scudetto e il posto Champions, che è quel che ci è stato chiesto dalla società".

Su cosa aspettarsi

"Il risultato perché le prestazioni non sono mai mancate secondo me. I dati ci dicono che creiamo tanto, nonostante i sette punti in sette partite di campionato. Abbiamo voglia di fare risultato, ma saranno tutte finali con quella di domani la più impegnativa. E' il derby d'Italia, andremo a fare una grandissima partita che incide molto, ma ce ne saranno altre".

Sulle critiche

"Le critiche vanno accettate e ho l'intelligenza per capire. Quelle costruite ad arte so da dove vengono e non le prendo in considerazione".

Sulla Juventus

"Conosciamo abbastanza bene la Juve. A gennaio con Vlahovic e Zakaria hanno fatto investimenti importanti perché hanno visto carenze e si sono migliorati. Fermo restando che era già una grandissima squadra. Chiaramente Vlahovic, ma anche Morata, Dybala o Kean sono tutti attaccanti da tenere in considerazione".

Sul suo futuro all’Inter

"Noi allenatori dipendiamo dai risultati e dalle prestazioni. Sono contentissimo e orgoglioso della scelta fatta a giugno. Sapevo che l'Inter era campione d'Italia e probabilmente avrebbe perso due dei giocatori migliori. Con lo staff abbiamo fatto un grandissimo lavoro che ha alzato le pretese di tutti e adesso chiaramente, nonostante siamo in piena corsa su tutto con una Coppa già in bacheca sono arrivate critiche. Ma quelle ci sono sempre indipendentemente dai risultati".

Inzaghi: "Abbiamo giocato alla pari coi più forti d'Europa"

Serie A Inzaghi, il conto aperto con la Juve e una sfida rischiatutto 15 ORE FA