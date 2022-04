Juventus e Inter dovranno fare a meno di giocatori importanti nel prossimo turno di Serie A dopo la battaglia di domenica sera allo Stadium. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative al prossimo turno di Serie A e derivanti dall'ultimo.

Stop di un turno per Mattia De Sciglio della Juventus, per una "critica irrispettosa al Direttore di gara", così per Alberto Grassi del Cagliari, Federico Fazio della Salernitana e Sebastiano Luperto dell'Empoli, tutti espulsi nello scorso weekend.

Ad

Una giornata di squalifica, ma per somma di ammonizioni, è stata comminata a Federico Bonazzoli della Salernitana, Marten De Roon dell'Atalanta, Davide Frattesi del Sassuolo, Lautaro Martinez dell'Inter, Alvaro Morata della Juventus, Lorenzo Pellegrini della Roma, Roberto Pereyra dell'Udinese, Lucas Torreira della Fiorentina e Zambo Anguissa del Napoli.

Serie A Tegola Milan: Florenzi deve operarsi al ginocchio, stagione a rischio 2 ORE FA

13 squalificati

Ecco l’elenco completo degli squalificati: De Roon, Grassi, Luperto, Torreira, Lautaro, De Sciglio, Morata, Anguissa, Lo. Pellegrini, Bonazzoli, Fazio, Frattesi, Pereyra.

Atalanta-Napoli

Indagini ancora in corso: "...con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Mihajlovic, la telefonata dopo Milan-Bologna: "Orgoglioso di voi" 2 ORE FA