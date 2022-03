Paulo Dybala rimarrà uno dei più grandi rimpianti della stagione juventina. La società torinese e l’argentino Era sbarcato sotto la Mole con la nomea di "Picciriddu”, in 7 anni è diventato grande: ha preso per mano la Vecchia Signora, ma ora chiede il divorzio. Mettendo da parte l’ennesimo tracollo in Champions . La società torinese e l’argentino non hanno trovato l’intesa per il rinnovo , e si separeranno a giugno.

Paulo ha l’opportunità di interpretare sia la parte del costoso ingombro che della salvifica bussola. In attesa del confronto diretto con Nel frattempo però, c’è una stagione da salvare. Inserito nell’ottica di questo burrascoso sprint finale,. In attesa del confronto diretto con l’Inter, una delle principali corteggiatrici della Joya, cerchiamo di delineare il percorso di breve periodo che coinvolgerà Dybala e le sue ultime stoccate con la maglia della Juve.

Dybala riuscirà a disputare tutte le partite?

Paulo Dybala è un giocatore completamente recuperato. Non è riuscito a rovesciare il destino nella partita col Villarreal, ma è tornato a segnare nella Assenze fondamentali in questo caso, poiché in partenza era palese la sua centralità al progetto Allegri-bis. Iniziamo partendo dalle sue condizioni fisiche: ad oggi,. Non è riuscito a rovesciare il destino nella partita col Villarreal, ma è tornato a segnare nella partita successiva con la Salernitana . Lo scorso anno ha saltato 21 partite, quest’anno è già arrivato a 15.in questo caso, poiché in partenza era palese la sua centralità al progetto Allegri-bis.

Esaminando il segmento di partite che accompagneranno il rush di fine stagione, Dybala non può più permettersi bruschi stop: perché la Juve, fino a che la matematica lo permetterà, spera ancora nello Scudetto; perché in palio ci sono ancora due potenziali partite di Coppa Italia, che darebbero ossigeno alla panchina di Allegri; perché Paulo, nonostante la stagione frammentata dagli infortuni, ha segnato 13 gol e fornito 6 assist risultando sempre fondamentale sul campo. Alleggerito dagli impegni europei, il calendario juventino agevolerebbe la continuità di Dybala, che da qui alla fine della stagione dovrebbe giocare non più di una partita a settimana.

Dall'Inter alla Coppa Italia: come lo gestirà Allegri?

Allegri, considerando il fresco infortunio, potrebbe comunque decidere di gestirne il minutaggio all’interno dei 90’: l’obiettivo è preservarlo in vista dei due appuntamenti clou, ovvero il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro la Viola il 20 aprile e l’eventuale finale dell’11 maggio. L’interesse a giocare tutte le partite al massimo della condizione è anche personale, siccome sono poche (pochissime) le società convinte ad offrirgli uno stipendio di 10 milioni annui questa estate.

Contro l'Inter Dybala è disponibile, ma non è detto che Allegri lo schieri dal 1’. Molto probabilmente la Juve schiererà un 4-2-3-1 con Dybala trequartista, ma a seconda delle condizioni di Morata e Vlahovic Allegri potrebbe optare per un 4-3-3 senza l’argentino, con Cuadrado a completare il tridente.

Juve senza gioco e centrocampo da 4 anni: come ripartire?

Il derby d'Italia: ci aspettiamo un segnale?

Tra le società che strizzano l’occhio alla Joya c’è proprio l’Inter di Beppe Marotta, ad oggi l’unica opzione concreta in grado di garantire la permanenza di Dybala in Italia. Lo scontro diretto di domenica all’Allianz potrebbe già dirci molto sul futuro dell’argentino. Si tratta di una partita cruciale per Dybala, che nel corso di questa stagione ha già lanciato un paio di segnali verso la tribuna bianconera. Farà lo stesso sotto gli occhi di Marotta? L’obiettivo è dimostrare di valere quei 10 milioni annui di stipendio, e il derby d’Italia potrebbe essere un crocevia fruttuoso.

Come lo accoglieranno i tifosi?

Se lo schieramento della Juventus non cambierà più di tanto dopo la notizia della rottura con Dybala, è anche vero che potrebbero variare vitali delle dinamiche nell’ambiente bianconero: l’accoglienza del pubblico juventino nella sfida di domenica contro l’Inter rimane una grande incognita.

Gli spalti bianconeri devono ancora dare una risposta non solo alla fumata nera tra società e Dybala, ma anche alla debacle di Champions League. Probabile dunque che qualche segnale di insofferenza ci sarà, ma la sensazione è che il divorzio con la Vecchia Signora sia stato digerito come necessario” da una buona metà della tifoseria.

Fascia di vice capitano a rischio?

Dybala inoltre rimane, ad oggi, il vice capitano della Juventus. Difficile pensare a cambiamenti in quest’ottica: la carica di vice all’ombra di Chiellini dovrebbe rimanere fino alla fine, dato che la Juventus non è una società che ama farsi influenzare da speculazioni esterne. L’abbraccio tra Dybala e Allegri dopo il gol con la Salernitana dovrebbe assicurare la fascia di vice capitano all’argentino.

Arrivabene: "Dybala? Offerta al ribasso sarebbe stata poco rispettosa"

