Se dovesse basarsi sullo stato di forma della squadra e sul trend prima della sosta per le Nazionali, l'Inter vivrebbe l'avvicinamento alla sfida con la Juventus come una sorta di incubo. Eppure c'è un dato - decisamente incoraggiante - al quale Handanovic e compagni possono aggrapparsi fiduciosi in vista del big match di domenica sera: Simone Inzaghi sa come far male ai bianconeri, anche a casa loro. Ai tempi in cui era seduto sulla panchina della Lazio, infatti, aveva fatto ben 4 sgambetti alla Juve, il primo dei quali addirittura allo Stadium dove i nerazzurri, giusto per rendere l'idea, non vincono da dieci anni (con Stramaccioni). Era il 14 ottobre 2017 e i biancocelesti si imposero 2-1 in rimonta. Quel successo fu una sorta di apripista: ne seguirono altri 2 in altrettante finali di Supercoppa italiana (2017 e 2019) più un pirotecnico 3-1 in campionato all'Olimpico contro la Juve di Sarri. Per restare sull'attualità più recente, Inzaghi ha conquistato il suo primo trofeo da interista battendo - guarda caso - proprio la Juventus nella finale di Supercoppa italiana a gennaio . Inzaghi, insomma, sa come si fa e dovrà provare a farlo anche domenica in un derby d'Italia che per lui vale moltissimo, forse tutto.

Simone Inzaghi perplesso durante Inter-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Inzaghi e le vittorie contro la Juve da allenatore

Competizione e data Risultato Supercoppa italiana - 13/8/17 Juventus-Lazio 2-3 Serie A - 14/10/17 Juventus-Lazio 1-2 Serie A - 7/12/19 Lazio-Juventus 3-1 Supercoppa italiana - 22/12/19 Juventus-Lazio 1-3 Supercoppa italiana - 12/1/22 Inter-Juventus 2-1 dts

Inzaghi e un Derby d'Italia da rischiatutto

Inzaghi deve preparare il match con la Juventus in uno scenario che non era prevedibile fino a un mese e mezzo fa, quando i nerazzurri - nonostante lo scivolone nel derby col Milan - venivano ancora considerati i favoriti numero uno per il titolo. Dopo l'1-1 di Napoli del 12 febbraio, invece, il calo è stato inatteso quanto vistoso: in 8 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia, il bilancio racconta di 2 sole vittorie (quella inutile di Liverpool e il 5-0 comodo sulla Salernitana), 2 sconfitte e 4 pareggi. L'Inter, che ha ancora il salvagente del recupero contro il Bologna, si presenta a Torino a -3 dal Napoli, a -6 dal Milan e con un misero +1 sulla Juventus. In caso di ko allo Stadium, scivolerebbe addirittura al 4° posto e le nubi su Inzaghi diventerebbero inevitabilmente ancora più minacciose.

Senza cadere in esagerazioni, è in ogni caso palese che Juventus-Inter rappresenti uno spartiacque per Inzaghi. Un'eventuale sconfitta e - più in generale - un finale di stagione in calando potrebbero far sorgere tra i dirigenti interisti i primi dubbi in merito alla conferma dell'ex allenatore della Lazio, legato da un contratto in scadenza a giugno 2023. Una situazione non preoccupante, quindi, ma certamente delicata. Ma è proprio da questi crocevia che si misura lo spessore di un tecnico da grande squadra: tocca a Inzaghi far risorgere quella splendida Inter che fece incetta di complimenti tra dicembre e gennaio. Ci riuscirà? Il verdetto al campo, come sempre.

