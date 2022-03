La Serbia dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic per gli incontri amichevoli contro Ungheria e Danimarca in programma durante la sosta nazionali. Il numero 7 della Juventus era partito per il raduno con la selezione balcanica, ma è stato costretto a fare ritorno a Torino a causa di un infortunio muscolare all'inguine. Decisione presa di comune accordo tra i medici della nazionale e quelli della Juventus.

L'ex Fiorentina ha accusato il fastidio nel corso della sfida di domenica tra Juventus e Salernitana e dovrà eseguire delle cure a Torino per poter tornare al meglio in vista della Serie A (alla ripresa è in programma Juventus-Inter). La Serbia ha ottenuto il pass per i Mondiali 2022 ai danni del Portogallo (eventuale avversario dell'Italia nella finale playoff).

