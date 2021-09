Il nuovo giocatore della Juventus, acquistato in prestito biennale dall’Everton, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium per la sua seconda avventura in bianconero. "Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta e sono contento di questa nuova sfida. Everton e PSG sono state due grandi esperienze, ho imparato tantissime cose. Sono stato molto fortunato, ho imparato molte cose che non sapevo e ora sono qua in una grande società come la Juve. Appena ho avuto la possibilità di tornare l’ho fatto".

Non siamo partiti bene, ma la Juve ha grandi obiettivi e sono sicuro che torneremo in alto.

Sul dopo Ronaldo

"Nessun peso, son qui per dare una grande mano perché è la squadra dove sono cresciuto. Sono qui per giocare, mi sento responsabile di indossare la maglia della Juve".

Che Juve hai ritrovato?

"Ho trovato una squadra giovane ma anche con giocatori di grande esperienza. Non siamo partiti bene, ma la Juve ha grandi obiettivi e sono sicuro che torneremo in alto".

Pensavi di ritornare?

"La Juve è sempre stata nel mio cuore, mi ha dato una grande mano per farmi conoscere. Numero di gol? Non me ne sono fissati, se ne faccio tanti meglio ma sono qua per aiutare la squadra. Il mister vuole sempre puntare in alto. Mi ha insegnato molte cose, soprattutto per quando poi sono andato via dalla Juve".

