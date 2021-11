Moise Kean dimostra di essere completamente recuperato dall'infortunio. L'attaccante della Juventus è stato infatti il grande protagonista, con 4 gol, del successo per 11-0 nell'amichevole che i bianconeri di Allegri - senza i giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali - hanno disputato sabato mattina alla Continassa contro La Pianese, formazione che milita nel campionato piemontese di Eccellenza. Alla partitella hanno preso parte diversi giocatori delle formazioni Under 23 e Under 19 della Juve. In grande evidenza anche Kaio Jorge, autore di una tripletta. Il tabellino è stato completato dai gol di Arthur e dei giovani Zuelli (2) e Compagnon.