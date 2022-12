Claudio Chiellini, fratello dell'ex capitano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel periodo delle indagini la sua carica è quella di On Loan Players Manager, responsabile dell’area prestiti, ma per i pm avrebbe avuto un peso anche nell’attuazione strategica dell'articolato sistema di plusvalenze sotto esame, in particolare per quanto riguarda i calciatori più giovani. Dall'inchiesta Juventus , nelle mani della Procura di Torino, emergono nuovi particolari sull'organigramma della società bianconera, in particolare sul ruolo di, fratello dell'ex capitano. Come riporta la, nel periodo delle indagini la sua carica è quella di, responsabile dell’area prestiti, ma per i pm avrebbe avuto un peso anche nell’attuazione strategica dell'articolato sistema di plusvalenze sotto esame, in particolare per quanto riguarda i calciatori più giovani.

"Il ruolo di autentico "contabile" delle plusvalenze è stato svolto da Chiellini Claudio, dirigente a capo dell'area prestiti e fratello del calciatore Giorgio – si legge negli atti – Claudio Chiellini, con cadenza periodica (addirittura settimanale in prossimità della chiusura dell'esercizio) ha ricordato ai dirigenti, in particolare dell'area sportiva (Paratici e Cherubini) le previsioni di perdita e le conseguenti plusvalenze da conseguire ("to do" come si vedrà) entro la fine del bilancio di ogni anno per colmare il valore negativo di partenza".

Un ruolo, dunque, non riconosciuto ufficialmente, ma dimostrato da una serie di email riguardanti "manovre correttive" scambiate coi dirigenti dell'area sportiva della Juventus. Cherubini ha dato spiegazione di questi messaggi alla Consob, menre lo stesso Claudio Chiellini avrebbe spiegato che la "finalità di queste operazioni era principalmente tecnica".

Cos'erano le "Manovre correttive" suggerite?

L'oggetto delle email scambiate dal fratello di Chiellini con Paratici e Cherubini riportavano la dicitura "manovre correttive" ed erano prospetti redatti da Claudio Chiellini in cui definiva calciatori e squadre con cui avviare quel tipo di trattative.

Un esempio arriva da una mail del 27 maggio 2020 vengono elencate società italiane come Pescara, Parma, Perugia, Empoli, Vicenza e Pisa, ma anche straniere come Amiens, Anderlecht e Basilea aggiungendo in una mail successiva delle stime economiche. Il 13 giugno Claudio Chiellini ipotizzava plusvalenze per 50 milioni di euro (10 da cessioni, 30 affari con le società, 10 di risparmio da agenti e premi). Sempre nella corrispondenza, secondo gli inquirenti si capisce chiaramente che gli "scambi" sono trattati in maniera separata rispetto alle cessioni.

