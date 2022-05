La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria. La Lazio è la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P). Ecco le scelte ufficiali degli allenatori Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri nel Dybala e Chiellini day!

Formazioni ufficiali (Arbitro: Ayroldi)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All. Sarri

