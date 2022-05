Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: Pedro

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

La sfida Juventus-Lazio verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.

La Lazio è la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P).

La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne contro la Lazio in Serie A (19 reti all’attivo nel parziale), raccogliendo ben sette vittorie, a fronte di una sconfitta (1-2 il 14 ottobre 2017); queste due squadre hanno pareggiato una sola volta all’Allianz Stadium in campionato, 0-0 il 17 novembre 2012.

La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P) e nel parziale ha sempre subito almeno un gol; l’ultima volta che ha giocato più incontri di fila in una singola stagione di Serie A senza riuscire a tenere la porta inviolata è stata nel maggio 2021, in quelle che sono state ultime 14 gare sotto la gestione di Andrea Pirlo.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di campionato (1N, 1P), tra cui le due più recenti; l’ultima volta che ha trovato il successo in tre gare esterne consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2020 (contro Torino, Crotone e Spezia).

In caso di mancata vittoria, la Juventus chiuderà il campionato al massimo con gli stessi punti tra casa e trasferta (al momento 34 v 35); al momento, il 1949/50 è la sua unica stagione nella storia della Serie A in cui i bianconeri non hanno terminato il torneo con più punti in gare domestiche rispetto a quelle esterne (44 v 46, considerando tre punti da sempre).

Nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nel corso della ripresa in questa Serie A (39 gol, come l’Inter), parziale in cui la Juventus ha incassato appena 19 reti, più solo di Inter e Milan (14 entrambe).

Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019/20, (26 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte in Serie A), ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la Juventus in Serie A (2V, 1N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte (sei KO anche contro la Roma, ma in 12 sfide).

Paulo Dybala ha segnato nove gol contro la Lazio in 15 precedenti con la maglia della Juventus, tra cui un centro al suo esordio con questa squadra, l’8 agosto 2015 a Shanghai – nel suo periodo in bianconero (dal 2015/16) nessun giocatore ha realizzato più reti contro i biancocelesti considerando tutte le competizioni.

Ciro Immobile ha segnato quattro gol in Serie A contro la Juventus – tre dei quali nelle ultime quattro sfide all’Allianz Stadium – tra i giocatori attualmente nella competizione, solo Duván Zapata (sei) e Giovanni Simeone (sei) ne contano di più.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

