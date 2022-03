Nervi tesi in casa Juventus dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Villarreal . La Gazzetta dello Sport svela un retroscena molto indicativo sul clima che si respira in questi giorni tra i bianconeri. Secondo il quotidiano milanese, infatti, Massimiliano Allegri Paulo Dybala si sarebbero resi protagonisti di un litigio nello spogliatoio. Motivo del contendere: gli orari di allenamento e il programma di avvicinamento alla sfida di campionato contro la Salernitana con tanto di ritiro pre-partita. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, Dybala e Cuadrado - in assenza dei leader storici Chiellini e Bonucci che in questi giorni non si stanno allenando con la squadra - si sarebbero recati da Allegri per chiedere la modifica degli orari e qualche ora di libertà in più.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Genoa-Torino 1-0, pagelle: Portanova trascinatore, male Berisha 11 ORE FA

Allegri a Dybala: "Proprio tu mi fai una richiesta del genere?"

Allegri non avrebbe gradito la richiesta dei due giocatori e il confronto sarebbe degenerato in un litigio con il tecnico toscano che se la sarebbe presa in particolare con Dybala: "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?", il virgolettato riportato dalla Gazzetta dello Sport. "Il riferimento - si legge - è ovviamente alla fiducia che Allegri ha sempre riposto in Dybala, in passato e nei primi mesi di questa stagione, quando il 10 è stato individuato come uomo centrale del nuovo ciclo e, a sorpresa, vice capitano". Il duro confronto, in ogni caso, non dovrebbe avere alcun tipo di conseguenza a livello disciplinare.

Allegri gela il giornalista: "Parlare di fallimento è da disonesti"

Serie A Sassuolo-Spezia 4-1, pagelle: Berardi da lode, Ayhan convince 13 ORE FA