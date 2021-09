Uno dei temi tattici più intriganti di Juventus-Milan, big match della quarta giornata di Serie A in programma domenica sera allo Stadium, è senza dubbio il duello a distanza tra Manuel Locatelli Sandro Tonali . Si affrontano due tra i migliori centrocampisti italiani in circolazione, due giocatori che stanno vivendo un ottimo momento di forma e che - nella speranza di tutti - potrebbero fare la fortuna della Nazionale azzurra (Locatelli è già un punto fermo, Tonali si spera possa diventarlo molto presto). Si trovano a sfidarsi l'uno contro l'altro in una delle partite più attese dell'anno, al culmine di due parabole personali che li hanno condotti esattamente nel posto in cui volevano stare. Già, perché Locatelli-Tonali significa anche, se non soprattutto, un cuore bianconero contro un cuore rossonero.

La Juventus è sempre stato il sogno che avevo da bambino. Abbiamo una famiglia juventina e i bianconeri sono sempre stati la mia priorità". Una vera e propria dichiarazione d'amore quella pronunciata da ". Una vera e propria dichiarazione d'amore quella pronunciata da Manuel Locatelli il giorno della presentazione ufficiale in bianconero. Parole che testimoniano da un lato il forte attaccamento del giocatore nei confronti della sua nuova squadra ma che, dall'altra, stridono col passato calcistico del giocatore che proprio con un suo super gol a San Siro, qualche anno fa, regalò un successo insperato al Milan (all'epoca allenato da Montella) ai danni di una Juventus decisamente più forte. Rimane quello il punto più alto della sua esperienza in rossonero, conclusa in modo forse un po' troppo frettoloso con la cessione al Sassuolo nell'estate 2018. L'Emilia, tuttavia, si rivela un formidabile trampolino di lancio per Locatelli che, tre anni dopo, può vantare il titolo di campione d'Europa conquistato con la Nazionale e un ruolo da protagonista nella nuova Juve di Allegri. Quello contro il Milan, per il 23enne lecchese, non potrà che essere un derby dal sapore molto speciale.

Tonali e quel gesto in estate

Legittimo quindi dire che la carriera di Locatelli abbia avuto fin qui una crescita rapida e costante, e che l'approdo in una grande del nostro calcio ne sia stata la logica conseguenza. Lo stesso non si può dire del classe 2000 Sandro Tonali che, rispetto al bianconero, ha dovuto affrontare un percorso più tortuoso e meno lineare. Impostosi all'attenzione del grande calcio con la maglia del Brescia e acquistato dal Milan nell'estate 2020, Tonali ha vissuto il classico anno di ambientamento nella grande squadra, penalizzato anche da una condizione fisica non al top. Riscattato a titolo definito dai rossoneri in estate, anche grazie a uno sforzo economico del giocatore che pur di vestire la maglia del Milan ha accettato di ridursi l'ingaggio, il 21enne lodigiano ha iniziato la stagione sfoderando almeno un paio di prestazioni strabilianti in campionato prima contro il Cagliari (arricchita dal suo primo gol in rossonero), poi contro la Lazio.

Punti fermi per Allegri e Pioli

Un percorso diverso, quello di Locatelli e Tonali, ma un approdo comune almeno in questa primissima fase di stagione: entrambi sono diventati punti fermi per Allegri e Pioli, il primo alla ricerca di una quadra in un avvio di campionato mai così in salita, il secondo alla caccia di alternative nei due di centrocampo in un 4-2-3-1 ormai rodato. Entrambi, condizione fisica permettendo, saranno titolarissimi domenica sera allo Stadium. Per vivere da protagonisti, come meritano, quella che senza dubbio è la loro partita.

