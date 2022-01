Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Squalificati: Mario Rui

Indisponibili: Anguissa, Elmas, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Ounas

Juventus-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) - dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre).

La Juventus ha vinto nove delle 10 sfide contro il Napoli all’Allianz Stadium (completa uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly) - dalla stagione 2011/12 i bianconeri hanno ottenuto più successi interni solamente contro Fiorentina e Roma (10).

Non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A nel giorno dell’Epifania: il 6/1/1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all’87° minuto di gioco (1-0).

Da novembre in avanti la Juventus ha subito solamente due gol in campionato, mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto (tutte le vittorie nel parziale) - nel periodo la squadra bianconera è stata quella che ha ottenuto più clean sheet, al pari dell’Inter, ed è stata quella che ha subito meno gol, oltre ad aver registrato il minimo valore di Expected Goals contro (3.6).

La Juventus ha vinto con il punteggio di 2-0 le ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre successi interni di fila in Serie A senza subire gol da una serie di quattro raggiunta nel marzo 2021.

Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2V, 1N), nel periodo hanno fatto peggio solo Genoa e Salernitana (cinque) - i partenopei hanno subito nel periodo lo stesso numero di sconfitte rimediate nelle precedenti 35 gare di Serie A.

In trasferta in Serie A il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2021, più di ogni altra squadra, ma la prima di queste clean sheet è arrivata a marzo dopo che i partenopei avevano subito gol in tutte le prime sei gare esterne di campionato dell’anno solare.

La Juventus è la squadra contro cui Luciano Spalletti ha perso più partite da allenatore in Serie A: sono stati 19 i successi bianconeri, contro le due vittorie dell’attuale tecnico del Napoli (5N) - dall’altra parte le squadre di Massimiliano Allegri hanno subito 25 gol contro il Napoli, solo contro la Roma (27) hanno fatto peggio.

Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico Bernardeschi è stato il giocatore della Juventus a partecipare a più reti (quattro), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10) - l'esterno bianconero ha realizzato due reti in Serie A contro il Napoli, grazie alla sua ultima doppietta nella competizione, con la Fiorentina nel dicembre 2016.

Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol contro la Juventus in Serie A, di cui tre nelle quattro partite disputate dal 2020 in avanti; il fantasista del Napoli nel periodo ha fatto meglio solamente contro il Bologna (quattro reti).

