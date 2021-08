Prosegue il calvario muscolare di Aaron Ramsey. Massimiliano Allegri da inizio stagione sta provando a puntare sul gallese come regista, ma è ancora una volta un infortunio a fermare il centrocampista. Titolare nella prima uscita a Udine, oggi la Juventus comunica un nuovo guaio per Ramsey. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra. Il gallese dunque sarà rivalutato tra 10 giorni, quando si inizierà a capire l’entità dei tempi di recupero.

Ramsey e gli infortuni, una storia di lunga data

Serie A Napoli, 2 giornate di squalifica a Osimhen: salterà la Juve 4 ORE FA

Caratterizzato fin dai tempi dell’Arsenal per un grande talento ma un fisico di cristallo, quella di Ramsey è una situazione abbastanza clamorosa. Da quando è alla Juventus, infatti, tra scelte tecniche, infortuni e tutto il resto, Ramsey non è mai riuscito a giocare due partite consecutive per 90 minuti. Non è successo sotto Sarri, non è successo sotto Pirlo ed evidentemente per ora non potrà succedere sotto la nuova gestione Allegri.

Il ko del gallese dunque dovrà accelerare i tempi di inserimento di Locatelli, ma anche far riflettere sull’opportunità o meno di cedere Weston McKennie, unico centrocampista ad avere richieste di mercato in casa bianconera.

Classifiche e risultati

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Il Cile non convoca Sanchez: continua il recupero ad Appiano 5 ORE FA