La Juventus ha chiuso il bilancio 2020-21 con una perdita di almeno 191 milioni di euro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport precisando che la cifra, da prendere con le pinze, è una stima "frutto della somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2020 pubblicata a suo tempo dal club bianconero (-113,7 milioni) e la semestrale della controllante Exor al 30 giugno 2021 diffusa ieri (martedì, ndr) da John Elkann (77 milioni). Per il dato ufficiale bisognerà attendere la riunione prevista tra il 13 e il 16 settembre al termine della quale verrà varato il documento contabile relativo alla scorsa stagione.

La perdita potrebbe tuttavia essere ancora più pesante e superare quota 200 milioni, considerato che ad agosto la Juventus ha operato le cessioni di Cristiano Ronaldo Romero , entrambi a un valore inferiore rispetto a quello di carico con una svalutazione di 14 milioni per CR7 e di 4,8 milioni per il difensore.

Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo il giorno della presentazione in bianconero di CR7, il 16 luglio 2018 Credit Foto Getty Images

È il quarto bilancio in rosso: le cause

Quello del 2020-21 - precisa la Gazzetta dello Sport - è il quarto bilancio consecutivo in rosso per la Juventus. Il passivo dell'ultimo anno si spiega innanzitutto con la pandemia di Covid-19, che ha ridotto in maniera drastica le entrate derivanti dall'Allianz Stadium (biglietteria e attività collaterali pesano per circa 80 milioni di euro). Inoltre la gran parte dei 90 milioni di stipendi risparmiati nel 2019-20 è stata fatta slittare di un anno in avanti andando così a pesare sul conto economico relativo alla stagione 2020-21.

