Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Roma (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per l'ottava giornata di Serie A arbitrato dal signor Daniele Orsato di Schio, assistito dai guardalinee Bindoni e Bresmes, quarto uomo Colombo, VAR Nasca, AVAR Costanzo.Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena all'Allianz Stadium di Torino.

Classifiche e risultati

Serie A Juve-Roma, le ufficiali: c'è Moise Kean con Chiesa, Abraham dal 1' 3 ORE FA

La moviola LIVE di Juve-Roma (arbitro Orsato)

41' ORSATO FISCHIA RIGORE PRIMA CHE ABRAHAM SEGNI L'1-1! L'episodio destinato a far discutere avviene sul finire del primo tempo, Chiellini perde un pallone sanguinoso nella propria metacampo e scatena il contropiede di Abraham che entra in area, supera un avversario e viene fermato dal tentativo di scivolata disperata di Danilo, la palla finisce sui piedi di Mkhitaryan che in uscita viene affondato fallosamente da Mkhitaryan che prima di cadere a terra con uno scavetto smarca Abraham che da due passi segna a porta vuota. Il gol però non è valido perché Orsato, precipitosamente, ha fermato l'azione indicando il dischetto del rigore e non aspettando la fine dell'azione. Un fischio istintivo quello del direttore di gara che non ti aspetti da un veteranissimo come Orsato. Già perché una volta fermata l'azione, il gol non può essere valido e l'arbitro può solo concedere il rigore alla Roma. Un penalty assolutamente netto, poiché le gambe di Mkhitaryan e Szczesny vengono a contatto e soprattutto perché l'armeno non è in offside e a smarcarlo non è un passaggio volontario di Abraham bensì il tackle scivolato di Danilo.

53' PROTESTE ROMA PER UN CONTATTO PELLEGRINI-CHIELLINI IN AREA - Nuove scintille in area di rigore bianconera per un contatto Chiellini-Pellegrini, ma sembra il numero 7 ad allargare la gamba e colpire il difensore bianconero. Dopo un check col VAR, Orsato non concede il penalty. Decisione che appare corretta. ​

Mou: "A me e Allegri ci chiamano risultatisti perché vinciamo!"

Serie A Juventus-Roma ai raggi X: chi parte favorito? 11 ORE FA