La sliding doors di Juve-Roma (qui la DIRETTA SCRITTA ), supersfida dell’ottava giornata di Serie A, è stata certamente la decisione di Daniele Orsato di fischiare rigore alla Roma proprio pochissimi istanti prima che Abraham a porta vuota sigli il gol dell’1-1 . I giallorossi, in pochissimi minuti, si sono così ritrovati da un 1-1 certo a chiudere il primo tempo in svantaggio, a causa dell’errore dal dischetto di Veretout e della paratissima di Szczesny capace di neutralizzare il tiro dagli undici metri del francese. Un’interpretazione e un’errore quello del direttore di gara veneto, uno degli arbitri più esperti della nostra Serie A, che genererà non poche polemiche nelle prossime ore.

Per la verità il punto di vista di Orsato sull’episodio incrimimato lo conosciamo già per merito delle telecamere di DAZN che hanno pescato l’audio di un colloquio nel tunnel degli spogliatoi fra l’arbitro di Schio e il calciatore romanista Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso chiede al direttore di gara perché non abbia concesso il vantaggio e Orsato lo stoppa subito: "Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?”.

