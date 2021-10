Juventus-Roma, match valido per la 8a giornata di Serie A, andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino domenica 17 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dybala, Morata, Rabiot

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Smalling, Spinazzola

Juventus-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Roma verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Solo contro l'Inter (85), la Juventus ha vinto più partite di Serie A che contro la Roma (83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269).

Dopo il 2-0 dello scorso febbraio, la Juventus potrebbe ottenere due successi di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2016.

La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all’Allianz Stadium contro la Roma (completa la sconfitta per 1-3 dell’agosto 2020) - quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato in questo stadio, inaugurato nel 2011.

La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A e potrebbe ottenere quattro successi di fila nella competizione per la prima volta dal luglio 2020 - i bianconeri infatti non ci sono mai riusciti in tutto il campionato 2020/21 con Andrea Pirlo in panchina.

La Juventus ha subito gol nelle prime tre gare allo Stadium di questa Serie A: non dovesse tenere la porta inviolata contro la Roma, per la Vecchia Signora sarebbe la seconda volta senza clean sheet nelle prime quattro partite interne di campionato nelle ultime 36 partecipazioni alla massima serie (la prima nel 2015/16).

La Roma ha perso ben nove trasferte di Serie A nel 2021 (3V, 3N), non trova la sconfitta in almeno 10 gare esterne in un singolo anno solare nel massimo campionato dal 2012, e prima ancora non accadeva dal 1977.

Tra le squadre affrontate più di tre volte da allenatore in Serie A, la Roma è quella contro cui il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha la più bassa percentuale di vittorie (35% - 7/20).

Escludendo la sua attuale squadra, la Juventus, Federico Chiesa ha nella Roma l’avversaria che ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare il gol o l'assist (sei incontri).

Jordan Veretout ha già trovato due gol contro la Juventus in Serie A: solamente due francesi nella storia della competizione hanno realizzato almeno tre reti contro i bianconeri (Nestor Combin con il Torino negli anni '60 e Cyril Théréau nello scorso decennio).

Lorenzo Pellegrini è già a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe segnare la sua quinta marcatura, che nella scorsa Serie A era arrivata nel mese di aprile, alla 29ª giornata - la Juventus è tuttavia una delle due squadre (con il Napoli) contro cui il centrocampista giallorosso ha giocato almeno otto gare di massima serie senza mai segnare o servire assist.

