JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Arhtur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Locatelli

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Gyomber, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, M. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola

Indisponibili: Ederson, Schiavone, Strandberg, Veseli

Juventus-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha subito soltanto un gol in cinque sfide contro la Salernitana in Serie A: quello di Marco Di Vaio, il 2 maggio 1999, che ha regalato ai campani l'unico successo contro la Vecchia Signora nel massimo campionato - completano il quadro tre vittorie dei bianconeri e un pareggio.

La Juventus ha vinto entrambe le sfide giocate in casa contro la Salernitana in Serie A, con un punteggio complessivo di 5-0; tra le avversarie contro cui non hanno ancora subito gol nelle gare interne, soltanto contro il Crotone i bianconeri vantano un punteggio complessivo migliore (9-0 in tre incontri).

In questa stagione la Juventus ha perso allo Stadium contro l'Empoli (0-1 il 28 agosto); nella sua storia, la squadra bianconera non ha mai incassato due sconfitte interne contro squadre neopromosse nel corso di un singolo massimo campionato italiano.

La Juventus è imbattuta da 32 partite di Serie A contro squadre che iniziano la giornata di campionato nelle ultime tre posizioni in classifica (28V, 4N); l'ultima sconfitta risale infatti all'8 maggio 2016: 1-2 contro il Verona (ultimo in classifica), in cui per i gialloblù andarono in rete Viviani e Luca Toni, nell'ultima partita della sua carriera.

La Juventus è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei imbattute dall'inizio dello scorso dicembre, insieme al Siviglia; nel parziale la Vecchia Signora ha conquistato più punti di qualsiasi altra squadra di Serie A, 32 in 14 partite (2.3 a partita), dopo averne raccolti 24 nelle prime 15 (1.6).

La Salernitana è la squadra di questo campionato che attende da più tempo un clean sheet (20 partite consecutive con almeno un gol subito); in generale, i granata hanno tenuto la porta inviolata soltanto una volta in questa Serie A (1-0 v Genoa, lo scorso 2 ottobre), mentre nei cinque maggiori campionati europei ha fatto peggio solo il Bordeaux (zero).

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Salernitana nella Serie A 2021/22: 22 reti, due in più di quelle realizzate da Dusan Vlahovic finora (20); dall'altra parte, la Juventus conta 45 marcature nel torneo in corso: meno di qualsiasi altra squadra nella metà alta della classifica e record negativo per i bianconeri a questo punto della stagione dal 2010/11 (43 in quel caso).

Dopo essere rimasto a secco di gol nelle sue prime 12 sfide di Serie A contro squadre neopromosse, Dusan Vlahovic ha realizzato 10 reti nelle otto più recenti (inclusa una doppietta contro la Salernitana a dicembre, con la Fiorentina); con un gol, l'attaccante della Juventus eguaglierebbe Adem Ljajic (48 reti) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A, dietro soltanto a Dejan Stankovic (51).

Dopo le tre reti segnate tra Spezia e Sampdoria, Álvaro Morata potrebbe trovare il gol in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A; l'ultima volta in cui l’attaccante della Juventus ci è riuscito in campionato risale al novembre 2019, quando andò a bersaglio in quattro gare consecutive con la maglia dell'Atletico Madrid.

Diego Perotti ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, proprio le sue ultime tre nella competizione (una il 12 gennaio 2020 e doppietta l'1 agosto dello stesso anno); soltanto tre giocatori nella storia della competizione hanno segnato più reti consecutive contro i bianconeri: Silvio Piola (poker l’8 novembre 1942), Altafini (poker il 12 novembre 1961) e Dante Di Benedetti (cinque tra maggio 1941 e novembre 1942).

