Juventus-Sampdoria, match valido per la 6a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 3-2 all'Allianz Stadium. I bianconeri vanno subito in vantaggio con Dybala, che peró al 20' esce per infortunio. Il raddoppio di Bonucci su rigore, ma sul finale di prima frazione Yoshida accorcia. Nella ripresa Locatelli cala il tris, timbrando il suo primo gol in bianconero. La Juve pare gestire e invece al 83' Candreva trova la rete del 3-2. Il forcing blucerchiato nel finale non basta, la Juventus vince ancora 3-2, la Samp cade ancora.

Il tabellino di Juventus-Sampdoria 3-2 (primo tempo 2-1)

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (Dal 69' Chiellini), Bentancur (Dal 82' McKennie), Locatelli, Chiesa (Dal 69' Ramsey); Dybala (Dal 21' Kulusevski), Morata (Dal 82' Kean). All. Allegri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru (Dal 58' Augello); Candreva (Dal 87' Askildsen), Thorsby, Ekdal (Dal 58' Adrien Silva), Depaoli (Dal 58' Damsgaard); Caputo (Dal 70' Torregrossa), Quagliarella. All. D'Aversa

Arbitro: Ayroldi

Gol: 10' Dybala (J), 43' rig. Bonucci (J), 44' Yoshida (S), 57' Locatelli (J), 83' Candreva (S)

Assist: Locatelli, Candreva, Kulusevski, Adrien Silva

Ammoniti: Thorsby, Murru, Bentancur, Cuadrado, Bonucci, Kean

La cronaca in 9 momenti chiave

10' - DYBALA! GOL! 1-0 Juventus! Che gol! Azione tambureggiante della Juventus. Locatelli tira, respinto, poi appoggia a DYBALA, che piazza un sinistro potente da fuori rasoterra. 1-0 Juventus.

12'- CHIESA spreca il 2-0. Grande contropiede bianconero, con Dybala che allarga per CHIESA. Destro da ottima posizione largo.

14' - Incredibile, sbaglia ancora la Juventus. Dybala manda in porta MORATA, che tutto solo controlla, ha tempo, tira, ma centra AUDERO in uscita.

43' - GOL! 2-0 Juventus. Rigore trasformato da Bonucci, spiazzato Audero. Penalty concesso per un fallo di mano di Murru su tiro di Chiesa.

44' - PERIN! Gran parata qui! Quagliarella sterza al limite e calcia. Bel tuffo del portiere.

44' - GOL! YOSHIDA! Accorcia la Samp. Schema da corner, cross di Candreva, Yoshida sovrasta Bonucci e segna di testa. 2-1 allo Stadum.

57' - LOCATELLI! GOL! 3-1 Juventus. Prima Locatelli infila per Chiesa, fermato al momento per tiro, poi recupera Kulusevski e tocca dietro per Locatelli, che col destro insacca.

74' - Gran parata di AUDERO. Bentancur si libera alla grande con un dribbling e calcia col destro. Grande risposta del portiere della Samp.

83' - CANDREVA! GOL! 3-2! Si riapre la partita. Adrien Silva si inserisce a sinistra e crossa basso per il mancino di CANDREVA.

Fantacalcio

Promosso - Paulo DYBALA - Un gol bellissimo, un paio di giocate illuminanti sulla trequarti e un assist che Chiesa spreca a tu per tu con Audero. Tutto questo in poco più di 20 minuti, prima di essere costretto a lasciare il campo per infortunio. Devastante.

Bocciato - Nicola MURRU - Preferito ad Augello, ma la differenza si vede eccome. Ingenuo sul fallo da rigore: si oppone al tiro di Chiesa con un braccio troppo largo e la sua partita in pratica finisce lì.

La statistica

La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 20 giornate di Serie A. Ha fatto peggio soltanto nel 1955, quando arrivó a 21.

Il momento social

