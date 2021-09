Juventus-Sampdoria è il lunch match della sesta giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri , dopo il sofferto successo per 3-2 nel turno infrasettimanale sul campo dello Spezia , cercano continuità di risultati contro i blucerchiati di D'Aversa che, dal canto loro, sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 4-0 rimediata a Marassi contro il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. Si gioca all'Allianz Stadium, dove la Juve quest'anno non ha ancora vinto in campionato, con calcio d'inizio alle 12.30. Deciamente favorevoli ai bianconeri i precedenti più recenti. L'ultimo successo della Samp a Torino risale infatti al 6 gennaio 2013 (1-2 in rimonta con doppietta di Icardi): dopo quella partita si sono registrati 7 successi della Juventus e un pareggio. Arbitra l'incontro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.