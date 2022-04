il contratto verrà rinnovato automaticamente fino al 30 giugno 2023. Il colombiano, tra l'altro, ha sfoggiato Il 40° gettone stagionale ha un sapore dolce per Juan Cuadrado. Nel match di sabato 9 aprile alla Sardegna Arena , l'esterno della Juventus ha infatti raggiunto la soglia di presenze necessaria ad attivare una clausola del suo accordo:Il colombiano, tra l'altro, ha sfoggiato una delle migliori prestazioni stagionali nella partita vinta 2-1 sul Cagliari.

Un altro anno a braccetto della Vecchia Signora per uno dei giocatori più affidabili in una casa bianconera che punta a cominciare i lavori di ristrutturazione. E di una ristrutturazione avrà bisogno anche il contratto di Juan Cuadrado, perchè nonostante il rinnovo automatico, servirà sedersi assieme per definire nuovi paletti contrattuali. La società bianconera proporrà un accordo biennale su cifre minori.

L'anno "bonus" garantito a Cuadrado infatti, si ripeterebbe secondo le condizioni stabilite dal vecchio contratto. Difficile che società e colombiano aderiscano a questi parametri. Il nuovo contratto dunque c'è, ma paradossalmente a mancare è l'accordo. Ma di certo la presenza di Cagliari ha avviato il Panita verso il binario della permanenza all'ombra della Mole.

E di sicuro, considerata la folta infermeria e lo scarno tasso tecnico della rosa bianconera, il colombiano si è confermato pedina irrinunciabile per Allegri: quest'anno Cuadrado ha fatto registrare 5 gol e 5 assist in 40 presenze (30 in Serie A, 7 in Champions e 3 in Coppa Italia), riabbracciando un ruolo avanzato dopo l'esperienza da terzino.

