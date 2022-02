Questa partita non è importante, è decisiva". Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, ai microfoni di DAZN, era stato molto chiaro nell'inquadrare la trasferta di Empoli. E in effetti Quota scudetto a 85 punti, impossibile per noi", ha ribadito alla vigilia di Empoli), la domanda è d'obbligo: la rimonta della Juve è possibile? ". Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, ai microfoni di DAZN, era stato molto chiaro nell'inquadrare la trasferta di Empoli. E in effetti il successo per 3-2 al Castellani , arrivato grazie ai gol di Kean e di uno straordinario Vlahovic autore di una doppietta, potrebbe cambiare le prospettive dei bianconeri da qui a fine campionato. I 3 punti di Empoli hanno innanzitutto consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di accorciare sulle squadre davanti: la vetta, al momento occupata dal Milan che ha tuttavia una partita in più rispetto all'Inter , dista 7 lunghezze. In attesa naturalmente di conoscere il risultato del Napoli impegnato stasera contro la Lazio in un match che potrebbe ridisegnare le prime posizioni della classifica. Al di là delle dichiarazioni prudenti di Allegri ("", ha ribadito alla vigilia di Empoli),

Allegri con Vlahovic dopo il gol in Empoli-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il 3 aprile data spartiacque della stagione

A 11 giornate dalla fine e calendario alla mano, possiamo individuare una data che molto probabilmente darà una risposta definitiva: il 3 aprile. Quel giorno allo Stadium ci sarà Juventus-Inter e, al triplice fischio finale del derby d'Italia, sarà possibile fare i conti con cognizione di causa. Prima di quell'appuntamento la Juve ha dalla sua un calendario sulla carta piuttosto agevole: sfide casalinghe contro Spezia e Salernitana, e in mezzo la trasferta di Marassi contro la Sampdoria.

Più delicato il cammino dei nerazzurri di Inzaghi che, dopo l'impegno di San Siro contro la Salernitana, saranno di scena sul campo del Torino e ospiteranno la Fiorentina. Prendiamo come punto di riferimento l'Inter per due motivi: il derby d'Italia sarà l'ultimo confronto diretto tra le prime 4 della classe e i nerazzurri, dovendo recuperare la trasferta di Bologna non disputata il 6 gennaio scorso, sono potenzialmente primi a +1 sul Milan anche se - ma questa è un'ovvietà - la sfida del Dall'Ara non sarà una passeggiata, anzi.

Un Vlahovic in più nel motore

Il Dusan Vlahovic visto a Empoli è un giocatore in grado di spostare gli equilibri: per i suoi gol, certo, ma anche per i suoi comportamenti da leader. L'esultanza incontenibile a centrocampo per un fallo guadagnato nei minuti di recupero è senza dubbio il manifesto della sua prova al Castellani. Con il serbo in queste condizioni, con una striscia di risultati positivi che prosegue e con qualche ulteriore frenata delle milanesi, la rimonta della Juve rimane indubbiamente complicata ma non appare un'utopia. Se i bianconeri si presentassero alla sfida contro l'Inter con un gap dal primo posto ulteriormente ridotto, sarà perciò inevitabile inserire la squadra di Allegri tra le pretendenti al titolo.

