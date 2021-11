Momento magico per Matias Soulé , il talento classe 2003 della Juventus. Dopo avere festeggiato nei giorni scorsi la sua prima convocazione con la Nazionale argentina, il fantasista ha trovato anche il suo primo gol in Serie C con la maglia bianconera: è stato lui, infatti, a firmare con un bel sinistro a giro dal limite dell'area la rete che ha consentito alla Juve Under 23 di battere 1-0 il Lecco domenica in un match valido per la 13esima giornata del Girone A. Per Soulé, protagonista di un ottimo avvio di stagione, si tratta della quarta rete stagionale tra campionato, Coppa Italia di Serie C e Youth League.